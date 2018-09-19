TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

Uygulama kapsamında ürünler gerçek boyutlarıyla incelenebilecek, teknik özellikleri hakkında bilgi alınabilecek, ürünlerle ilgili tanıtım filmleri izlenebilecek.
Bugüne kadar ürettiği araçları ve modellerini sergileyebilen şirket, sanal gerçeklik uygulamasıyla henüz tasarım aşamasındaki Milli Muharip Uçağı da gerçek ölçülerinde tanıtabilecek. Uygulamada uçak, tasarımının aldığı son şekille yer alıyor. Uçak, üzerindeki aksesuarlarla 360 dereceli olarak detaylı şekilde incelenebiliyor. Bu, Milli Muharip Uçak'ın bugüne kadarki en gerçekçi görsel çalışmasını oluşturuyor.
Projenin ilerleyen aşamasında hava araçlarının kokpitlerine girilebilmesi, pilot koltuklarına oturulabilmesi hedefleniyor.