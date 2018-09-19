TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

UÇAK VE HELİKOPTER SERGİLEME SINIRI KALDIRILDI

Sanal gerçeklik uygulaması, Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine katıldığı etkinliklerde tüm araçlarını sergileme olanağı verecek. Etkinlik ve fuarlarda alan darlığı ve yüksek maliyetler nedeniyle tüm ürünlerine yer veremeyen şirket, uygulama sayesinde bu kısıtlılıklardan kurtularak tüm araçlarını tanıtabilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bundan sonra katılacağı fuar ve etkinliklerde de sanal gerçeklik uygulamasından yararlanacak.