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'te milli savaş uçağı sürprizi

Türk Havacılık ve Sanayii, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali () kapsamında sanal ortamda hangarını ziyaretçilere açacak.

Giriş Tarihi: 19.09.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 12:19
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'te milli savaş uçağı sürprizi
TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek,

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'te milli savaş uçağı sürprizi
TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu , birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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'te milli savaş uçağı sürprizi
TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

Türk Havacılık ve Sanayii de bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulamasını festival ziyaretçilerinin kullanımına sunacak. Uygulamayla şirketin ürettiği ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü uçak ve helikopterler birebir ölçülerinde yakından görülebilecek.

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'te milli savaş uçağı sürprizi
TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

Gözlüğü takanlar, kendilerini içinde insansız hava aracı ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterinin yer aldığı bir "sanal hangar"da bulacak. Ziyaretçiler ellerindeki kontrol cihazını kullanarak hangar içinde, ürünler arasında ve etrafında dolaşabilecek, gerçekte yaklaşamayacakları mesafelerden ürünleri görebilecek.

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'te milli savaş uçağı sürprizi
TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

Uygulama kapsamında ürünler gerçek boyutlarıyla incelenebilecek, teknik özellikleri hakkında bilgi alınabilecek, ürünlerle ilgili tanıtım filmleri izlenebilecek.

Bugüne kadar ürettiği araçları ve modellerini sergileyebilen şirket, sanal gerçeklik uygulamasıyla henüz tasarım aşamasındaki Milli Muharip Uçağı da gerçek ölçülerinde tanıtabilecek. Uygulamada uçak, tasarımının aldığı son şekille yer alıyor. Uçak, üzerindeki aksesuarlarla 360 dereceli olarak detaylı şekilde incelenebiliyor. Bu, Milli Muharip Uçak'ın bugüne kadarki en gerçekçi görsel çalışmasını oluşturuyor.

Projenin ilerleyen aşamasında hava araçlarının kokpitlerine girilebilmesi, pilot koltuklarına oturulabilmesi hedefleniyor.

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'te milli savaş uçağı sürprizi
TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

UÇAK VE HELİKOPTER SERGİLEME SINIRI KALDIRILDI

Sanal gerçeklik uygulaması, Türk Havacılık ve Sanayiine katıldığı etkinliklerde tüm araçlarını sergileme olanağı verecek. Etkinlik ve fuarlarda alan darlığı ve yüksek maliyetler nedeniyle tüm ürünlerine yer veremeyen şirket, uygulama sayesinde bu kısıtlılıklardan kurtularak tüm araçlarını tanıtabilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bundan sonra katılacağı fuar ve etkinliklerde de sanal gerçeklik uygulamasından yararlanacak.

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'te milli savaş uçağı sürprizi
TEKNOFEST'te milli savaş uçağı sürprizi

TÜRKİYE'DE İLK KEZ KULLANILAN GÖZLÜK

GFDS Üst Yöneticisi Mert Oğuzata, AA muhabirine, Türk Havacılık ve Sanayiinin vizyoner yaklaşımıyla birlikte çalışma olanağı bulduklarını söyledi.

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