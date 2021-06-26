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Haberler Galeri Telefon alacaklar dikkat! İşte 2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar
Giriş Tarihi: 26.06.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 10:38

Telefon alacaklar dikkat! İşte 2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

Akıllı telefonlar artık ihtiyaç haline geldi. Günlük işlerimizi telefonlar üstünden kolayca halledebiliyoruz. Üst seviye telefonlar özellikleri ve tasarımlarıyla dikkat çekse de, fiyatlarıyla herkese hitap etmiyorlar. Tüketiciler bütçesine uygun telefonları araştırıyor. Genel olarak uygun fiyatlı, performansı yetersiz kalmayacak telefonlar merak ediliyor. Bu listede 2000 TL altına alınabilecek en iyi akıllı telefon modelleri yer alıyor.

Telefon alacaklar dikkat! İşte 2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

Ucuz ve performansı iyi akıllı telefonlar nedir? Uygun fiyatlı telefon modelleri hangileri? Bu ve benzeri soruların yanıtları tüketiciler tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda fiyat/performans telefonu dediğimiz modeller devreye giriyor. Bu listede özellikleri iyi, fiyatı uygun cihazlar yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan 2000 TL ve altında yer alan telefonlara daha yakından bakalım.

Telefon alacaklar dikkat! İşte 2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

SAMSUNG GALAXY M11

Fiyat: 1.987,83 TL

Ekran Boyutu:
6.4 İnç

Dahili Depolama:
32 GB

Bellek (RAM):
3 GB

Batarya Kapasitesi:
5000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Var

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

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Telefon alacaklar dikkat! İşte 2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

REALME C3I

Fiyat: 1.753,00 TL

Ekran Boyutu:
6.5 İnç

Dahili Depolama:
32 GB

Bellek (RAM):
2 GB

Batarya Kapasitesi:
5000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Yok

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Telefon alacaklar dikkat! İşte 2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

ALCATEL 3X 2019

Fiyat: 1.532,14 TL

Ekran Boyutu:
6.52 İnç

Dahili Depolama:
64 GB

Bellek (RAM):
4 GB

Batarya Kapasitesi:
4000 mAh

Hat Sayısı:
Çift Hat

Hızlı Şarj:
Yok

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Telefon alacaklar dikkat! İşte 2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

HUAWEI Y6P

Fiyat: 1.892,77 TL

Ekran Boyutu:
6.3 İnç

Dahili Depolama:
64 GB

Bellek (RAM):
3 GB

Batarya Kapasitesi:
5000 mAh

Hızlı Şarj:
Yok

5G:
Yok

4.5G Desteği:
Var

Suya Dayanıklılık:
Yok

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