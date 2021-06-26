Telefon alacaklar dikkat! İşte 2000 lira altı performansı yüksek en iyi telefonlar

Ucuz ve performansı iyi akıllı telefonlar nedir? Uygun fiyatlı telefon modelleri hangileri? Bu ve benzeri soruların yanıtları tüketiciler tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda fiyat/performans telefonu dediğimiz modeller devreye giriyor. Bu listede özellikleri iyi, fiyatı uygun cihazlar yer alıyor. Lafı daha fazla uzatmadan 2000 TL ve altında yer alan telefonlara daha yakından bakalım.