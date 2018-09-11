Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi

1915 Çanakkale Köprüsü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 1915 Çanakkale Köprüsünün 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.