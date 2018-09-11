Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'yı 14. Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak ziyaret etti. Ziyarette, 18 Mart 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılan ve Çanakkale'ye yapılan en büyük ve en gözde yatırım olan "1915 Çanakkale Köprüsü" ele alındı.
Giriş Tarihi: 11.09.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 14:18
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1
9
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
2
9
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi