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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi

Valisi Orhan Tavlı'yı 14. Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak ziyaret etti. Ziyarette, 18 Mart 2017 tarihinde Başkan tarafından temelleri atılan ve Çanakkale'ye yapılan en büyük ve en gözde yatırım olan "1915 Çanakkale Köprüsü" ele alındı.

Giriş Tarihi: 11.09.2018 12:52 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 14:18
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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi

14. Karayolları Bölge Müdürü Turgay Çolak, yapımı hızla sürdürülen, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip,

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi

Asma köprüsü unvanına sahip olacak 1915 Köprüsüyle ilgili Vali Orhan Tavlı'ya bilgi verdi.

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi

1915 Köprüsü projesi kapsamında, kule keson temellerinin 1. aşamasının imal edileceği kuru kavuz çalışmaları tamamlanırken, kule temeli keson imalatı çalışmalarına başlandı. Kule keson temellerinin oturacağı deniz tabanında zemin iyileştirmesi için 192 adedi kuzey kulede,

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi

165 adedi güney kulede olmak üzere toplam 357 adet, 2,5 metre çapındaki çelik kazık çakımı gerçekleştiriliyor. 1915 Köprüsünün Güney Kulede başlanan çalışmalarda bugüne kadar 165 adet kazığın tamamı çakılıp, 192 adet kazığın çakılacağı kuzey kulede ise 157 adet kazık çakıldı.

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi

1915 Köprüsü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 1915 Çanakkale Köprüsünün 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
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Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
Temelini Başkan Erdoğan atmıştı! Son durum havadan görüntülendi
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