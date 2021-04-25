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Giriş Tarihi: 24.04.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:09

vurgununda dev rakamlar! İş adamları tek tek savcılığa koştu

Türkiye, şirketi vurgununu konuşuyor. THODEX skandalı sonrası iş dünyası da hareketlendi. Konya'da bir işadamının 38 milyon TL yatırımı olduğu ve savcılığa başvurduğu öğrenildi.

METİN CAN
THODEX vurgununda dev rakamlar! İş adamları tek tek savcılığa koştu

vurgunu iş dünyasını da sarstı. Edinilen bilgiye göre, sistemde çok sayıda işadamının yatırımı vardı. Bazı işadamlarının coinlere milyonlarca lira yatırdığı öğrenildi.

THODEX vurgununda dev rakamlar! İş adamları tek tek savcılığa koştu

Konya'da gıda fabrikası bulunan, 'te 38 milyon TL'si olan bir işadamı avukatları aracılığıyla önceki gün savcılığa başvurdu.

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THODEX vurgununda dev rakamlar! İş adamları tek tek savcılığa koştu

Gelen bilgilere göre, sistemde 50 milyon lira ve üzerinde birikimi olanlar da var. Önceki gün şirketin merkezine giden bir mağdur da sistemde 30 milyonu olduğunu ve bir haftadır muhatap bulamadığını açıklamıştı.

THODEX vurgununda dev rakamlar! İş adamları tek tek savcılığa koştu

Ofise gelip muhatap bulamayan başka bir işadamı ise Caner Şen oldu. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi.

THODEX vurgununda dev rakamlar! İş adamları tek tek savcılığa koştu

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Şen, yaptığı açıklamada "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı buldu" diye konuştu.

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