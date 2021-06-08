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Haberler Galeri THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı
Giriş Tarihi: 08.06.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 12:16

THY'nin İstanbul- seferini yapan ilk tarifeli uçağı 'da törenle karşılandı

'nın (THY) İstanbul- seferini yapan ilk uçağı, 'da törenle karşılandı. Fergana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, THY'nin 165 yolcuyla gerçekleştirdiği ilk tarifeli uçağı, yerel saatle 07.15'te 'na indi.

AA
THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

THY'nin yeni başlattığı İstanbul- uçak seferinin ilk yolcuları havalimanında törenle karşılanırken, Türk pilot ve kabin ekibine çiçekler verildi.

THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

Uluslararası Havalimanı Direktörü Timur Halilov ve THY Taşkent Ofisi Müdürü Selim Kahrıman, uçak merdiveni önünde kurdeleyi keserek ilk yolcuları karşıladı.

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THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

THY'nin İstanbul--İstanbul seferleri haftada iki kez salı ve cuma günleri gerçekleştirilecek.

THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

Mart ayında 'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbek tarafıyla iki ülke arasında uçak seferlerinin artırılmasını da görüştüklerini aktarmıştı.

THY'nin İstanbul-Fergana seferini yapan ilk tarifeli uçağı Özbekistan'da törenle karşılandı

Nisan ayında Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Sivil Hava Taşımacılığı Kurumu, halen Taşkent ve Semerkant şehirlerine uçak seferleri düzenleyen 'na İstanbul'dan ülkenin Ürgenç ve şehirlerine uçuş izni vermişti.

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