Ticaret Bakanlığından kaçakçılara darbe üstüne darbe!

Bu dönemde ele geçirilen 113,8 milyon paket sigara kağıdının değeri 90,1 milyon lira olurken, 349,4 milyon paket sigara filtresinin değeri de 109 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon lira değerinde sigara, tütün, sigara kağıdı ve filtresi ele geçirilmiş oldu.