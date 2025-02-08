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Giriş Tarihi: 08.02.2025 13:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 13:39

Ticaret Bakanlığından kaçakçılara darbe üstüne darbe!

Gümrük muhafaza ekipleri 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon liralık sigara ve tütün kaçakçılığını önledi.

AA
Ticaret Bakanlığından kaçakçılara darbe üstüne darbe!

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon liralık sigara ve tütün kaçakçılığının önüne geçti.

Ticaret Bakanlığından kaçakçılara darbe üstüne darbe!

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekipleri, kalıcı, adil ve istikrarlı büyümenin sağlanması, yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla tütün ve tütün mamulü kaçakçılığıyla mücadeleyi kesintisiz sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerek risk analizi çalışmaları gerekse alınan ihbarlar doğrultusunda rutin ve müşterek denetimler gerçekleştiriyor.

Söz konusu denetimlerde son yıllarda teknolojik gelişmelerden de faydalanılıyor. Yerli ve milli x-ray cihazlarından kapalı devre televizyon (CCTV) güvenlik kamera sistemlerine, araç ve konteyner taramadan plaka tanıma sistemlerine kadar çeşitli teknolojiler, yasa dışı ticaretle mücadelede etkin kullanılıyor. Buna göre, 2020-2024 yıllarında 472,2 milyon lira değerinde 20,4 milyon paket sigara ele geçirildi. Aynı dönemde 214,9 milyon liralık yaklaşık 1,3 milyon kilogram kaçak tütüne el konuldu.

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Ticaret Bakanlığından kaçakçılara darbe üstüne darbe!

Bu dönemde ele geçirilen 113,8 milyon paket sigara kağıdının değeri 90,1 milyon lira olurken, 349,4 milyon paket sigara filtresinin değeri de 109 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 5 yılda yaklaşık 886,3 milyon lira değerinde sigara, tütün, sigara kağıdı ve filtresi ele geçirilmiş oldu.

Ticaret Bakanlığından kaçakçılara darbe üstüne darbe!

2020-2024 döneminde ele geçirilen tütün mamulleri ve değerlerine ilişkin veriler şöyle:

Paket/Kilogram Değer (TL)
Sigara 20.371.145 472.185.156
Tütün 1.270.697 214.925.854
Sigara kağıdı 113.853.930 90.129.350
Sigara filtresi 349.437.056 109.049.852
Toplam 484.932.828 886.290.212
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