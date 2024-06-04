TMO’dan satışlara ilişkin yeni karar!

Kredi kartıyla satışın ticareti kolaylaştırdığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Üreticimizin elinde fındık stoku kalmadığı, piyasalara arzın yavaşladığı gözlenince, ihracatımızın kesintiye uğramaması ve stoklarımızda bulunan ürünün değerlendirilmesi amacıyla haziran ayı için stoklardaki kabuklu fındığı satışa açtık. Satışa çıkarılan 38 bin ton kabuklu fındığa ciddi talep geliyor. Kabuklu fındık satışlarımızda daha önce denenmemiş kredi kartıyla satış şeklini kullanarak sanayicimiz ile ihracatçımızı rahatlatmak istedik."