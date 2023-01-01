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Haberler Galeri TOKİ SONUÇLARI TAKVİMİ SON DAKİKA: 2023 ilk TOKİ kuraları Ankara'da! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcıhamam ilçeleri için belli oldu
Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:37

TOKİ SONUÇLARI TAKVİMİ SON DAKİKA: 2023 ilk TOKİ kuraları Ankara'da! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcıhamam ilçeleri için belli oldu

2022 yılı TOKİ kura sonuçları belli olduktan sonra gözler 2023 TOKİ kura takvimine çevrildi. Dün açıklanan takvimin ardından "TOKİ sonuçları, TOKİ kura sonuçları, TOKİ başvuru sonuçları" aramalarıyla birlikte "Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman?" araması da sıklaştı. TOKİ 2023 kura takvimi açıklandıktan sonra en çok merak edilen Ankara TOKİ kura çekimi için beklenen tarih yaklaşıyor. "Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt bulan vatandaşlar, şimdi de ilçe bazında Ankara TOKİ kura tarihi aramalarını sıklaştırdı. TOKİ Ankara kura çekilişi yarın üç ilçede başlıyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi ilçelerde? İşte, TOKİ Ankara kura çekilişi tarihleri...

TOKİ SONUÇLARI TAKVİMİ SON DAKİKA: 2023 ilk TOKİ kuraları Ankara’da! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcıhamam ilçeleri için belli oldu

TOKİ kura çekimi 2-13 Ocak takvimi duyuruldu. TOKİ 5. etap kura çekilişi ile 34 bin konut hak sahibini bulacak. Bu illerden en çok merak edilenlerinden biri de Ankara TOKİ kura çekilişi oldu.

TOKİ SONUÇLARI TAKVİMİ SON DAKİKA: 2023 ilk TOKİ kuraları Ankara’da! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcıhamam ilçeleri için belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yeni yılın ilk kuraları yarın başkentte çekilecek.

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TOKİ SONUÇLARI TAKVİMİ SON DAKİKA: 2023 ilk TOKİ kuraları Ankara’da! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcıhamam ilçeleri için belli oldu

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Ankara kura çekimi yarın Kahramankazan, Polatlı, Kızılcıhamam ilçeleriyle başlayacak. Yarın gerçekleştirilecek olan TOKİ Ankara kura çekilişi, Sincan Belediyesi Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak. Eş zamanlı olarakta toki.tv adresinde ve TOKİ'nin Youtube hesabında yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ SONUÇLARI TAKVİMİ SON DAKİKA: 2023 ilk TOKİ kuraları Ankara’da! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcıhamam ilçeleri için belli oldu

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ İLÇELERİ VE KONUT SAYISI (2 0CAK)

Kahramankazan 800 konut
Polatlı 700 konut
Kızılcıhamam 63 konut

TOKİ SONUÇLARI TAKVİMİ SON DAKİKA: 2023 ilk TOKİ kuraları Ankara’da! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcıhamam ilçeleri için belli oldu

ANKARA TOKİ KURA TAKVİMİ

3 Ocak'ta Ayaş 4. Etapta 300, Şereflikoçhisar'da 311, Çamlıdere 2. Etapta 100, Bala 3. Etapta 160, Beypazarı'nda 150, Evren'nde 150 ve Nallıhan Çayırhan'da 100 konut

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