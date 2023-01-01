Giriş Tarihi: 01.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 11:37

TOKİ SONUÇLARI TAKVİMİ SON DAKİKA: 2023 ilk TOKİ kuraları Ankara'da! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcıhamam ilçeleri için belli oldu

2022 yılı TOKİ kura sonuçları belli olduktan sonra gözler 2023 TOKİ kura takvimine çevrildi. Dün açıklanan takvimin ardından "TOKİ sonuçları, TOKİ kura sonuçları, TOKİ başvuru sonuçları" aramalarıyla birlikte "Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman?" araması da sıklaştı. TOKİ 2023 kura takvimi açıklandıktan sonra en çok merak edilen Ankara TOKİ kura çekimi için beklenen tarih yaklaşıyor. "Ankara TOKİ kura çekilişi ne zaman?" sorusuna geçtiğimiz günlerde yanıt bulan vatandaşlar, şimdi de ilçe bazında Ankara TOKİ kura tarihi aramalarını sıklaştırdı. TOKİ Ankara kura çekilişi yarın üç ilçede başlıyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi ilçelerde? İşte, TOKİ Ankara kura çekilişi tarihleri...