Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri TOKİ başvurularında son dakika | Bakanlık'tan 10 kritik başlıkta açıklama
Giriş Tarihi: 22.09.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 13:34

TOKİ başvurularında son dakika | Bakanlık'tan 10 kritik başlıkta açıklama

Son dakika TOKİ başvuru açıklaması: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili "10 DOĞRU 10 YANLIŞ İLE SOSYAL KONUT PROJESİ GERÇEKLERİ" başlığı altında bir paylaşımda bulundu. İşte TOKİ'den hem ucuz konut hem de uygun fiyatlı arsa almak isteyenlerden, para iadesine kadar birçok başlıkta önemli bilgi ve uyarıların yer aldığı açıklama

SABAH İNTERNET
TOKİ başvurularında son dakika | Bakanlık’tan 10 kritik başlıkta açıklama
Son dakika TOKİ başvuru açıklama ve uyarıları: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen ve bilgi kirliliğine yol açan doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı.
TOKİ başvurularında son dakika | Bakanlık’tan 10 kritik başlıkta açıklama

Bakanlığın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesine dair önemli bilgiler "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla maddeler halinde paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ başvurularında son dakika | Bakanlık’tan 10 kritik başlıkta açıklama

UCUZ EV TEMİN EDİLECEK OLAN TOKİ BAŞVURU VE İADE SÜREÇLERİYLE İLGİLİ 10 DOĞRU VE YANLIŞ

TOKİ başvurularında son dakika | Bakanlık’tan 10 kritik başlıkta açıklama

1. İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ'de kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir.

TOKİ başvurularında son dakika | Bakanlık’tan 10 kritik başlıkta açıklama

2. Arsası olan TOKİ kampanyasından konuta başvuramaz. YANLIŞ
DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.

SON DAKİKA