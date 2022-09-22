Son dakika TOKİ başvuru açıklama ve uyarıları: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen ve bilgi kirliliğine yol açan doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı.