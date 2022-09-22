Giriş Tarihi: 22.09.2022 13:20
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
13:34
TOKİ başvurularında son dakika | Bakanlık'tan 10 kritik başlıkta açıklama
Son dakika TOKİ başvuru açıklaması: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili "10 DOĞRU 10 YANLIŞ İLE SOSYAL KONUT PROJESİ GERÇEKLERİ" başlığı altında bir paylaşımda bulundu. İşte TOKİ'den hem ucuz konut hem de uygun fiyatlı arsa almak isteyenlerden, para iadesine kadar birçok başlıkta önemli bilgi ve uyarıların yer aldığı açıklama