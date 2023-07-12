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Haberler Galeri TOKİ SON DAKİKA HABERLERİ: TOKİ konut satışları 42 il için başlıyor! TOKİ İstanbul ve Ankara konut satış detayları...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 13:03

TOKİ SON DAKİKA HABERLERİ: TOKİ konut satışları 42 il için başlıyor! TOKİ İstanbul ve Ankara konut satış detayları...

TOKİ 42 ilde açık artırma usülüyle konut satışı yapacak. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konutların yer alacağı müzayede de TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da yer aldığı 42 il için konut satışı yapacak. TOKİ konutları başlangıç satış fiyatları 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında olacak. Peki TOKİ konutlarının konumları, katları, teslim tarihleri ve fiyatları ne olacak? İşte haberin detayları...

TOKİ SON DAKİKA HABERLERİ: TOKİ konut satışları 42 il için başlıyor! TOKİ İstanbul ve Ankara konut satış detayları...

TOKİ İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 42 ilde 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 182 konutu açık artırma usülü ile satışa çıkaracak.

TOKİ SON DAKİKA HABERLERİ: TOKİ konut satışları 42 il için başlıyor! TOKİ İstanbul ve Ankara konut satış detayları...

TOKİ MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

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TOKİ SON DAKİKA HABERLERİ: TOKİ konut satışları 42 il için başlıyor! TOKİ İstanbul ve Ankara konut satış detayları...

YÜZDE 25 PEŞİNAT, 120 AY VADE İMKANI

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

TOKİ SON DAKİKA HABERLERİ: TOKİ konut satışları 42 il için başlıyor! TOKİ İstanbul ve Ankara konut satış detayları...

TOKİ İLETİŞİM ADRESİ

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

TOKİ SON DAKİKA HABERLERİ: TOKİ konut satışları 42 il için başlıyor! TOKİ İstanbul ve Ankara konut satış detayları...
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