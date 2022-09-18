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Giriş Tarihi: 18.09.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 13:31

TOKİ sosyal konut listesi yenilendi! Ben başvurabiliyor muyum? İşte en çok merak edilen 25 soru 25 cevap

TOKİ sosyal konut listesi resmi internet sitesinde ilçe ilçe yenilendi. 2+1 ve 3+1 olarak inşaa edilecek dairelerde aslan payı İstanbul, Ankara ve İzmir'in olurken, TOKİ başvuru ekranı ile e-Devlet üzerinden başvurular tüm hızıyla sürüyor. Yarından itibaren T.C. kimlik numarasına bakılmaksızın yeni başvurular alınacak. Milyonların aklında hep aynı sorular var: Ben başvurabiliyor muyum, TOKİ sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? İşte milyonların en çok merak ettiği sorular ve cevapları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
TOKİ sosyal konut listesi yenilendi! Ben başvurabiliyor muyum? İşte en çok merak edilen 25 soru 25 cevap

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde TOKİ başvuru şartları netleşti ve başvurular hızla 2 milyonu aştı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde 'Hangi ile ne kadar konut yapılacak' en çok arananlar arasında yer alırken, milyonların merak ettiği sorular da yanıt buldu.

  • TOKİ sosyal konutları hangi il ve ilçelere yapılacak?
  • Sosyal konut projesine kim, nasıl başvurabilir?
  • Hisseli tapusu olan TOKİ'ye başvurabilir mi?
  • Arsası olanın konut projesine başvuru hakkı var mı?
  • Aynı evde yaşayan 18 yaş üstü her çocuğun ayrı başvuru hakkı var mı?

İşte "İlk evim, ilk iş yerim" projesi ile ilgili 25 soru, 25 cevap...

TOKİ sosyal konut listesi yenilendi! Ben başvurabiliyor muyum? İşte en çok merak edilen 25 soru 25 cevap

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Türkiye tarihinin en büyük projelerinden birisi olan TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları belli oldu.

  • TOKİ sosyal konutlar için başvuru ücreti 500 TL olarak belirlendi.
  • TOKİ başvuru ekranı 28 Ekim tarihine kadar açık kalacak.
  • İlk gün başvuran ile son gün başvuran arasında fark olmayacak.
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TOKİ sosyal konut listesi yenilendi! Ben başvurabiliyor muyum? İşte en çok merak edilen 25 soru 25 cevap

Başvuruların 5 kategoride kabul edileceği ifade edildi:

  • Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri
  • En az %40 engelli vatandaşlar
  • Emekliler
  • Yaşı 18-30 arasında olan gençler
  • Diğer alıcı adayları
TOKİ sosyal konut listesi yenilendi! Ben başvurabiliyor muyum? İşte en çok merak edilen 25 soru 25 cevap

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabilecek.

TOKİ sosyal konut listesi yenilendi! Ben başvurabiliyor muyum? İşte en çok merak edilen 25 soru 25 cevap

Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek.

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