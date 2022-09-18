Giriş Tarihi: 18.09.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 13:31

TOKİ sosyal konut listesi yenilendi! Ben başvurabiliyor muyum? İşte en çok merak edilen 25 soru 25 cevap

TOKİ sosyal konut listesi resmi internet sitesinde ilçe ilçe yenilendi. 2+1 ve 3+1 olarak inşaa edilecek dairelerde aslan payı İstanbul, Ankara ve İzmir'in olurken, TOKİ başvuru ekranı ile e-Devlet üzerinden başvurular tüm hızıyla sürüyor. Yarından itibaren T.C. kimlik numarasına bakılmaksızın yeni başvurular alınacak. Milyonların aklında hep aynı sorular var: Ben başvurabiliyor muyum, TOKİ sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde yapılacak? İşte milyonların en çok merak ettiği sorular ve cevapları...