Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle denizde ve karada sondaj faaliyetleri yürüten Türkiye'nin enerji alanında yaptığı hamleler meyvelerini veriyor. Terörden temizlenen Cudi ve Gabar'da, eş zamanlı olarak ülkenin kuzey denizi Karadeniz'de yapılan doğal gaz ve petrol arama çalışmalarından elde edilen yerli enerji kaynaklarında sonuçlar geliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol alanında yapılan yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin varili aşarak son 32 yılın en yüksek seviyesini aştığını bildirdi.