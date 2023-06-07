Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ENERJİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Yeni dönemde de enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine ağırlık verileceğini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi devralmasının ardından yeni dönemin ipuçlarını veren konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için yeni bir yatırım ve reform hamlesiyle ülkemizin refahına en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz."