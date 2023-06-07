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Haberler Galeri Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:06

Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle denizde ve karada sondaj faaliyetleri yürüten Türkiye'nin enerji alanında yaptığı hamleler meyvelerini veriyor. Terörden temizlenen Cudi ve Gabar'da, eş zamanlı olarak ülkenin kuzey denizi Karadeniz'de yapılan doğal gaz ve petrol arama çalışmalarından elde edilen yerli enerji kaynaklarında sonuçlar geliyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol alanında yapılan yeni keşiflerle birlikte günlük petrol üretiminin 70 bin varili aşarak son 32 yılın en yüksek seviyesini aştığını bildirdi.

Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...

Enerji alanında yapılan çalışmalar yerli doğal gaz ve petrol keşifleriyle meyvelerini veriyor. TPAO'nun, Twitter hesabından yapılan paylaşımda günlük petrol üretiminin 70 bin 76 varile ulaştığı belirtilerek, "Yeni keşiflerimizle birlikte son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesini aştık" ifadeleri kullanıldı.

Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...

2023 SONU HEDEF 90 BİN VARİL

Paylaşımda ayrıca TPAO'nun, Türkiye'nin enerji alanında bağımsız olması kapsamında 2023 sonu hedefi olan günlük 90 bin varil petrol üretimine doğru emin adımlarla ilerlediği kaydedildi.

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Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...

"TÜRKİYE'NİN KÜRESEL ENERJİ ROLÜNÜ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Yeni dönemde de enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefiyle doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine ağırlık verileceğini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi devralmasının ardından yeni dönemin ipuçlarını veren konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda enerji ve tabii kaynaklar alanında daha büyük bir dönüşüm için yeni bir yatırım ve reform hamlesiyle ülkemizin refahına en yüksek katkıyı sağlamak için var gücümüzle sizlerle beraber çalışacağız. İnanıyorum ki bu sayede bölgesinde enerji alanında çok önemli bir aktör olan Türkiye'nin küresel enerji ve maden piyasalarındaki rolünü daha da güçlü hale getireceğiz."

Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...

DOĞAL GAZ DEPOLAMA KAPASİTESİNİ 10 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye, doğal gaz tüketiminde yerli kaynakların oranını artırırken, doğal gaz depolama kapasitesini de 10 milyar metreküpe ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz gazında ikinci fazda günlük 40, üçüncü fazda günlük 60 milyon metreküplük gaz üretim kapasitesinin ilerleyen yıllarda devreye alınması bekleniyor.

Petrolde tam gaz! Terör bitti üretim geldi! 32 yılın zirvesi...

DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSLERİNİN KAPASİTESİ

Ülkenin enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımlarından Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi Aralık 2022'de 4,6 milyar metreküpe çıkarıldı.

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişletme çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda 1,2 milyar metreküp olan depolama kapasitesi, 5,4 milyar metreküpe çıkacak.

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