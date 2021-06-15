Trabzon'da yaban mersini ekti, yıllık 100 bin TL kazanıyor

'KAZANCI ÇOK FAZLA'



Tek ağacın yaklaşık 10 kilo meyve verdiğini söyleyen İlyas Kumbasar, "Kilosu piyasada en düşük 25 TL'den alıcı buluyor, 50 TL'ye kadar çıkıyor. Marketlerde 80 TL'ye bile satılıyor. Karadeniz'in doğusu bunun için daha uygun. Marmelat, reçel, kuru ve yaş meyve olarak çok amaçlı şekilde kullanılıyor. Bazı ülkelerde 40'a yakın çeşitte yiyecek, içecek, dondurma, sirke, şarap gibi birçok alanda kullanılıyor. Hatta daha değişik türleri olan aronya ve mürver gibi meyveler ülkemize girmeye başladı. Bunlar hem meyve hem ilaç sanayinde kullanılan bir tür" diye konuştu.



