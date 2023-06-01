Tunç Soyer’in bu sözleri yeniden gündem oldu! İzmir Körfezi’nin hali içler acısı: Ünlü profesör ’Tam bir bilim faciası’ dedi

Yerel seçimler öncesi 'Körfeze yeni bir soluk getireceğiz' sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da 'belediyenin işi' olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu vaadi yeniden gündem oldu. Bilim insanlarının dünyanın en güzellerinden biri olarak ifade ettiği körfezin hali içler acısı. Kötü kokudan körfezde gezmek zorlaşırken şimdi de denizin rengi değişti. Konuyla ilgili uzun yıllar çalışmalar yürüten Prof. Dr. Doğan Yaşar Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada bilimsellikten uzak yapılan çalışmaların körfezi bu hale getirdiğine dikkat çekti. Yapılan uygulamaları 'Tam bir bilim faciası' olarak nitelendiren ünlü akademisyen, 'Belediye seçimlerinde 3 yıl sonra körfezde yüzeceğim' diyen Tunç Soyer'e, 'Böyle giderse 33 yıl sonra bile yüzemez' ifadelerini kullandı.