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Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:44

Tunç Soyer'in bu sözleri yeniden gündem oldu! İzmir Körfezi'nin hali içler acısı: Ünlü profesör 'Tam bir bilim faciası' dedi

Yerel seçimler öncesi 'Körfeze yeni bir soluk getireceğiz' sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da 'belediyenin işi' olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bu vaadi yeniden gündem oldu. Bilim insanlarının dünyanın en güzellerinden biri olarak ifade ettiği körfezin hali içler acısı. Kötü kokudan körfezde gezmek zorlaşırken şimdi de denizin rengi değişti. Konuyla ilgili uzun yıllar çalışmalar yürüten Prof. Dr. Doğan Yaşar Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada bilimsellikten uzak yapılan çalışmaların körfezi bu hale getirdiğine dikkat çekti. Yapılan uygulamaları 'Tam bir bilim faciası' olarak nitelendiren ünlü akademisyen, 'Belediye seçimlerinde 3 yıl sonra körfezde yüzeceğim' diyen Tunç Soyer'e, 'Böyle giderse 33 yıl sonra bile yüzemez' ifadelerini kullandı.

SÜMEYYE TUNCER
Tunç Soyer’in bu sözleri yeniden gündem oldu! İzmir Körfezi’nin hali içler acısı: Ünlü profesör ’Tam bir bilim faciası’ dedi

İzmir Körfezi'nde bir çok noktada kötü kokunun ardından suyun rengi değişmeye başladı. Halihazırda uzun zamandır koku kirliliğinden de muzdarip olan İzmir halkı, sahillerde artık ölü canlılara da rastlamaya başladı. Kötü koku nedeniyle sahilde günden güne dolaşmak zorlaşıyor. Koku kesilsin diye kireçlenmenin başladığı denizde kirlilik son 20 yılın zirvesine ulaştı. Konu ile ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar Sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tunç Soyer’in bu sözleri yeniden gündem oldu! İzmir Körfezi’nin hali içler acısı: Ünlü profesör ’Tam bir bilim faciası’ dedi

KİRLİLİK GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Prof. Dr. Doğan Yaşar, körfezdeki kirliliğin günden güne arttığını belirterek, ilk defa 1954 yılında Türkiye denizlerinde müthiş bir plakton patlaması gerçekleştiğini aktardı. Yaşar, bu patlama sonucunda binlerce balığın öldüğünü bildirerek, "Nedir bu plakton patlaması? Müsilaj ya da red-tide" dedi.

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Tunç Soyer’in bu sözleri yeniden gündem oldu! İzmir Körfezi’nin hali içler acısı: Ünlü profesör ’Tam bir bilim faciası’ dedi

"HAVALARIN ISINMASIYLA SAYILARI İKİYE KATLANIYOR"

Yaşar, devamında şu ifadeleri kullandı:

"1 litre deniz suyunda yaklaşık 1 milyon organizma yaşar. Denizde yüzdüğünüz zaman aldığınız veya verdiğiniz bir nefeste dahi farkında olmadan 300 bin canlıyı üretmiş oluyorsunuz. Yaz başlarında, baharda havalarında ısınmasıyla birlikte eğer ortamda da çok fazla gıda varsa, kirlilik varsa bir anda bunların sayıları ikiye katlanır. 2 milyonlara çıkar. Bu kez ortamda yeteri kadar oksijen bırakmazlar ve ölürler. Bu gördüğümüz kırmızılıklar o canlıların renkleri. Bu renkler türlere göre değişir. Mesela Marmara'da beyaz. İzmir'de red-tide dediğimiz kırmızı renkte görünür."

Tunç Soyer’in bu sözleri yeniden gündem oldu! İzmir Körfezi’nin hali içler acısı: Ünlü profesör ’Tam bir bilim faciası’ dedi

İKİ HAFTADIR SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

Son dönemde müthiş bir deniz marulu patlaması yaşandığını ifade eden uzman isim, "Şu an körfezde yine var zaten. Bütün buların tek bir nedeni var. O da denizin çok kirli olması. Özellikle iç körfezin. İki haftadan beri Narlıdere'den Alsancak'a kadar olan kesimde zaten kızıllıklar görülüyordu. Bunun anlamı kirlilik demek. Hatta ben de çektim onları. Sonra sahillerde balık ölümleri fotoğrafları gelmeye başladı" diye konuştu.

Tunç Soyer’in bu sözleri yeniden gündem oldu! İzmir Körfezi’nin hali içler acısı: Ünlü profesör ’Tam bir bilim faciası’ dedi

SON 20 YILIN EN KİRLİ DÖNEMİ

Ciddi anlamda bir kirlilik olduğunu vurgulayan Yaşar, "İzmir'de son 20 yılın en kirli dönemlerinden birini yaşıyoruz. 1954'ten sonraki dönemde körfez foseptik olarak kullanılıyor. Bu nedenle deniz çok hızlı bir şekilde kirlenmeye başladı" dedi.

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