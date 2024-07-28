Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
14:11
Turistik Diyarbakır Ekspresi Time dergisinin en iyi 100 listesinde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, TCDD Taşımacılık ile hayata geçirdiği Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time dergisinin, ilgi çekici, yeni ve heyecan verici deneyimler sunan destinasyonların bulunduğu "2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesine girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahatseverler için bir alternatif olarak hayata geçirdikleri Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin, 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır parkurunda 180 kişilik kapasitesi ve 6 yataklı, bir yemekli vagonla 19 Nisan-16 Haziran döneminde yaptığı 8 seferde 729 yolcuya unutulmaz bir deneyim yaşattığını aktardı.