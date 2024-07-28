Turistik Diyarbakır Ekspresi Time dergisinin en iyi 100 listesinde

"TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZÜ VE VİZYONUYLA ÖRTÜŞEN BİR ETKİNLİK SUNUYOR"

Seyahat eden yolcuların güzel anılar biriktirdiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz, turizme alternatif sunarak geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Diyarbakır Ekspresimiz de bunlardan biri. Bölge ekonomisini canlandırmaya katkı sağlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'yle güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunuldu. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen konuklarımıza, demir yollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor."