Türk mühendisler geliştirdi! İşte "Türk seddi"

"SINIR İHLALİ ANINDA ALGILANIYOR"

Sistemin çalışma prensibiyle ilgili de bilgi veren Ak, şöyle devam etti:

"Bu projede aydınlatmanın yanı sıra güneş enerjili bir sistem kurduk. Aydınlatma, kamera ve sensör sistemini geliştirdik. Sensörler sayesinde bir sınır ihlali algılandığı anda kameralar o bölgeye dönüş yapıyor ve görüntüyü harekat merkezi ve ilgili karakola aktarıyor. Bununla birlikte anlık olarak koordinatlar da belirtiliyor ve bu şekilde söz konusu unsur hızlı bir şekilde yakalanıyor. 40 kilometrelik sınırın güvenliği 90 kamerayla sağlanıyor. Sınırı tamamen görüntüleyebiliyor ve orada neler olup bittiğinden haberdar olabiliyoruz. Bu da askerimizin harekat kabiliyetine katkı sağlıyor. İnşallah bu sistemlerle sınırlarımız ve ülkemiz daha güvenli hale gelecek."