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Türk mühendisler yaptı! Ve 'te sergilendi

ASELSAN tarafından geliştirilen 'UKAP', her türlü zorlu koşulda göreve hazır olacak şekilde tasarlandı. Askeri personelin sahadaki yükünü hafifletmek için tasarlanan UKAP, 'te yerini aldı.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 20.09.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 16:52
Türk mühendisler yaptı! Ve Teknofest'te sergilendi

ASELSAN ile Katmerciler'in ortaklaşa geliştirdiği Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP), güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazır şekilde tasarlandı. UKAP, insan kaybı riskinin yüksek olduğu sınır bölgelerinde görev almaya hazır geliştirildi.

Türk mühendisler yaptı! Ve Teknofest'te sergilendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde görülmesi planlanan UKAP, ateş baskısının yoğun olduğu savaş ortamlarında, yakın muhabere desteği sağlamak için tasarlandı. Ayrıca UKAP, eksi 25 dereceye kadar her türlü hava şartında görev yapabiliyor.
'te Pazar gününe kadar sergilenecek olan UKAP'a ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

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Türk mühendisler yaptı! Ve Teknofest'te sergilendi

"OTONOM OLMASI DİĞER İNSANSIZ KARA ARAÇLARINDAN BİR ADIM ÖNE ÇIKARIYOR"

Festival alanındaki ASELSAN standında UKAP hakkında bilgi veren proje sorumlusu Taha Gayret, "Uzaktan Kumandalı Araç Platformu, ASELSAN'ın Katmerciler'le ortaklaşa geliştirdiği bir projemizdir. Sınırdaki personel ihtiyacını azaltmak için bu sistemi geliştirmekteyiz. Sınırda hedef tespiti, keşif gözleme yapacak bir araçtır. Üstünde ASELSAN'ın sarp sistemi bulunmakta hedefleri tespit edip uzaktan kumanda ile imha etmesini sağlayacak sistemlerimiz mevcuttur.

Türk mühendisler yaptı! Ve Teknofest'te sergilendi

Sistem otonom olarak görev yapacak. Gittiği araziyi haritalandırarak gidecek. Bir nevi bölgeyi öğrenerek gidecek aslında istenildiği zaman geri dönebilecek bir cihazdır. Otonom olması aslında diğer insansız kara araçlarından bir adım öne çıkarıyor. Şu an prototip aşamasında üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde görmeyi planlıyoruz" dedi.

Türk mühendisler yaptı! Ve Teknofest'te sergilendi
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Türk mühendisler yaptı! Ve Teknofest'te sergilendi
Türk mühendisler yaptı! Ve Teknofest'te sergilendi
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