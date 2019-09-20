Türk mühendisler yaptı! Ve Teknofest'te sergilendi

Sistem otonom olarak görev yapacak. Gittiği araziyi haritalandırarak gidecek. Bir nevi bölgeyi öğrenerek gidecek aslında istenildiği zaman geri dönebilecek bir cihazdır. Otonom olması aslında diğer insansız kara araçlarından bir adım öne çıkarıyor. Şu an prototip aşamasında üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yakın bir zamanda bitirmeyi planlıyoruz. Kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde görmeyi planlıyoruz" dedi.