Türk mühendisler yaptı! Ve Teknofest'te sergilendi

"OTONOM OLMASI DİĞER İNSANSIZ KARA ARAÇLARINDAN BİR ADIM ÖNE ÇIKARIYOR"
Festival alanındaki ASELSAN standında UKAP hakkında bilgi veren proje sorumlusu Taha Gayret, "Uzaktan Kumandalı Araç Platformu, ASELSAN'ın Katmerciler'le ortaklaşa geliştirdiği bir projemizdir. Sınırdaki personel ihtiyacını azaltmak için bu sistemi geliştirmekteyiz. Sınırda hedef tespiti, keşif gözleme yapacak bir araçtır. Üstünde ASELSAN'ın sarp sistemi bulunmakta hedefleri tespit edip uzaktan kumanda ile imha etmesini sağlayacak sistemlerimiz mevcuttur.