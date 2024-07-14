Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
09:53
Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi yeniden canlandırılacak!
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Al-Suud, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2016 yılında tesis edilen ve ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılması amacıyla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesinin Tadili Protokolü" de imzalanacak.