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Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 09:53

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi yeniden canlandırılacak!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Al-Suud, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2016 yılında tesis edilen ve ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılması amacıyla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesinin Tadili Protokolü" de imzalanacak.

BARIŞ ŞİMŞEK
Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi yeniden canlandırılacak!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan Al-Suud, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler son birkaç yıl içinde yeni ve güçlü bir ivme kazandı. Bu kapsamda her düzeyde temas ve ziyaretler de yoğun şekilde seyrederken Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal'ın ziyareti son iki hafta içinde Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Bakan düzeyinde üçüncü ziyaret olacak. Temmuz ayının ilk haftası içinde, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz Al-Suud ile Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Majid Al Hogail ziyarette bulunmuştu.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi yeniden canlandırılacak!

GAZZE ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal'ın çalışma ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşme kapsamında Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler hakkında istişarelerde bulunulacak. Devam eden ateşkes müzakereleri, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze'nin yeniden imarı için hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması için atılabilecek adımlar ve İİT-AL Gazze Temas Grubu'nun önümüzdeki dönemde yapacağı faaliyetler ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, siyasi, ekonomik-ticari, askeri, savunma sanayii, enerji, turizm ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin güçlendirilmesi imkanları hakkında görüş alışverişi gerçekleştirilecek.

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Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi yeniden canlandırılacak!

KONSEY YENİDEN CANLANDIRILACAK

Ziyaret kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2016 yılında tesis edilen ve ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılması amacıyla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesinin Tadili Protokolü" de imzalanacak.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan, "Diplomatik ve Siyasi Komite", "Askeri ve Güvenlik Komitesi", "Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi", "Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi" ve "Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi" olmak üzere, iki ülkeden farklı kurumların katıldığı beş komitenin yer aldığı bir iş birliği ve istişare mekanizması olarak kurulmuştu.

Ziyaret sırasında bahse konu Protokol'ün imzalanmasının ardından Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısının en yakın zamanda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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