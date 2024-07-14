Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi yeniden canlandırılacak!

KONSEY YENİDEN CANLANDIRILACAK

Ziyaret kapsamında Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2016 yılında tesis edilen ve ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin canlandırılması amacıyla hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Koordinasyon Konseyi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Belgesinin Tadili Protokolü" de imzalanacak.



Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi, iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan, "Diplomatik ve Siyasi Komite", "Askeri ve Güvenlik Komitesi", "Kültür, Spor, Medya ve Turizm Komitesi", "Sosyal Kalkınma, Sağlık ve Eğitim Komitesi" ve "Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi" olmak üzere, iki ülkeden farklı kurumların katıldığı beş komitenin yer aldığı bir iş birliği ve istişare mekanizması olarak kurulmuştu.



Ziyaret sırasında bahse konu Protokol'ün imzalanmasının ardından Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısının en yakın zamanda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.