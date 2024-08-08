Giriş Tarihi: 08.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
14:57
Türkiye 58. havalimanına kavuşuyor! Açılışı Başkan Erdoğan yapacak
Türkiye 58. havalimanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Ağustos'ta hizmete giriyor. Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşa hizmet edeceğini belirterek, aktif havalimanı sayısını 2053'e kadar 61'e çıkaracaklarına bildirdi.