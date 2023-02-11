Türkiye için seferber oldular! Asrın felaketi için yardım furyası büyüyor

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası, 11 ili etkileyen büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve önemli hasara yol açan yıkıcı depremlerin ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını bildirdi. Banka açıklamasında, depremzedeleri desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığını duyurdu.