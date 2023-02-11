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Haberler Galeri Türkiye için seferber oldular! Asrın felaketi için yardım furyası büyüyor
Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 16:42

Türkiye için seferber oldular! Asrın felaketi için yardım furyası büyüyor

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için seferber oldu.

Türkiye için seferber oldular! Asrın felaketi için yardım furyası büyüyor

Çok sayıda uluslararası şirket, bölgedeki depremzedelere bir an önce yardım elinin uzatılmasına katkıda bulunmak için peş peşe kapsamlı yardım kararlarını duyurmaya devam ediyor.

Türkiye için seferber oldular! Asrın felaketi için yardım furyası büyüyor

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası, 11 ili etkileyen büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve önemli hasara yol açan yıkıcı depremlerin ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını bildirdi. Banka açıklamasında, depremzedeleri desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığını duyurdu.

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Türkiye için seferber oldular! Asrın felaketi için yardım furyası büyüyor

IKEA VAKFI

IKEA Vakfı deprem bölgesine iletilmek üzere Sınır Tanımayan Doktorlar'a 10 milyon avro bağışladı. Vakıf, depremlerden etkilenenlere acil desteği artırmak için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Türkiye için seferber oldular! Asrın felaketi için yardım furyası büyüyor

CHOBANİ

ABD'li yoğurt markası Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu'na 1 milyon dolar bağışladığını açıkladı. Ulukaya, buna ek olarak, fonda toplanacak 1 milyon dolara karşılık 1 milyon dolar daha bağış yapacağını bildirdi.

Türkiye için seferber oldular! Asrın felaketi için yardım furyası büyüyor

ALLİANZ GROUP

Allianz Group depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla 6 milyon avro bağışladığını açıkladı. Şirket ayrıca çalışanları ve bağlı acentelerinin bağışlarına 1 milyon avro ekleme yapacağını bildirdi.

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