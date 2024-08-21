Türkiye küresel yatırımda cazibe merkezi oluyor! Bakan Şimşek "Vatandaşlarımızın refahını artıracağız" diyerek açıkladı...

ÇİNLİ GANFENG LİTHİUM'DAN TÜRKİYE'DE BATARYA YATIRIMI KARARI
Öte yandan, dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium'un, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzaladığı bildirildi.
Yiğit Akü'nün KAP'taki açıklamasına göre, Yiğit Akü AŞ ve Ganfeng LiEnergy arasında karşılıklı yarar ilkesi ve uzun vadeli geliştirme stratejisi doğrultusunda sürdürülen müzakerelerin ardından, lityum iyon pil hücresi, pil modülleri, pil paketleri, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri, lityum iyon pillerin geri dönüşümü konuları başta olmak üzere şirketlerin sahip olduğu küresel pazar alanlarını ve paylarını genişletmek, uluslararası ticareti ortaklaşa teşvik etmek ve uluslararası pazardaki etkiyi artırmak amacıyla Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalandı.
Söz konusu anlaşma kapsamında, taraflar, Türkiye'de bir ortak girişim şirketi kurmayı amaçlıyor. Kurulması planlanan ortak girişim şirketi, Türkiye'de lityum iyon pil üretim kapasitesi oluşturmaya ve Ganfeng LiEnenrgy tarafından sağlanacak olan ve ortak girişim şirketinin Türkiye'de kendisi tarafından üretilen lityum iyon pil ve ilgili ürünlerinin pazar gelişimine odaklanacak.
Ortak girişim şirketi, yaklaşık 500 milyon dolar toplam yatırımla Türkiye'de 5 gigavatsaat lityum pil üretim kapasitesi kurmayı planlıyor. Fabrika, lityum pil hücresi üretim hatlarını içerecek ve pazar geliştirme planına uygun olarak belirlenecek pil paketi üretim hatlarını bünyesinde bulunduracak. Ölçeklenebilir bir kapasiteye sahip olacak üretim tesisinde üretilecek 100Ah, 280Ah, 314Ah lityum pil hücresi gibi ürünler, esas olarak Türk ve uluslararası enerji depolama sistemi (ESS) pazarlarını hedefleyecek.