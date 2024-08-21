Türkiye küresel yatırımda cazibe merkezi oluyor! Bakan Şimşek "Vatandaşlarımızın refahını artıracağız" diyerek açıkladı...

BYD'NİN YATIRIM SÜRECİ DEVAM EDİYOR, DİĞER MARKALAR PLANLARINI AÇIKLIYOR

Yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanması kararı da sonuçlarını verdi. Kararın ardından, sıklıkla "Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini dile getiren Çin markaları, eylem ve yatırım planlarını açıklamaya başladı.

BYD'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımına ilişkin çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, Türkiye'de yatırıma en yakın adaylardan biri de Chery markası olarak öne çıkıyor. Chery'nin Türkiye'de yatırım konusunda uzun zamandır çalıştığı, titizlikle tüm fizibilite çalışmalarına devam ettiği ve tüm çerçeveyi masada detaylıca görüştüğü belirtiliyor.

Ayrıca Chery dışında Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye'de yatırım konusunda çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Bu markaların yanı sıra Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olan DFSK'nin Türkiye operasyonları, markanın Avrupa'ya açılan kapısı olarak önemini artırmaya devam ediyor.

Şirket, Türkiye'yi, DFSK'nin "Avrupa Eğitim Merkezi" olarak konumlandırıldı. Bu kapsamda, Türkiye'deki deneyimli ekip Avrupa operasyonları için eğitimler vermeye başladı. Türkiye'ye yatırım konusunun da değerlendirildiği bildirildi.