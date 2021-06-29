Türkiye o illerde altın çıkaracak! Dev altın rezervi hamleleri hız kazanıyor

Türkiye son dönemde doğal gaz keşiflerinin yanında yaptığı altın rezervi hamleleri ile dikkat çekiyor. Ağrı'dan gelen altın müjdesinin ardından TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yeni müjdeler gelebileceğini belirterek "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz" diye konuştu. Bununla beraber, GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poy, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden ocağında 2022 yılının sonunda ilk altını dökmeyi hedeflediklerini açıkladı. Öte yandan dünyanın en çok altın rezervi bulunan ülkeleri belli oldu...