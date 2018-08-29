Türkiye plajlarında 459 mavi bayrak dalgalanıyor

EN FAZLA MAVİ BAYRAK ANTALYA'DA
Mavi bayraklı plaj sayısında Antalya 200 ile ilk sırada yer alırken 100 plajla Muğla ikinci, 52 plajla İzmir 3. sırada yer alıyor.Bu illeri sırasıyla Aydın 30, Balıkesir 23, Çanakkale 12, Samsun 8, Mersin 8, Tekirdağ 5, Kocaeli 5, Ordu 5, Düzce 3, Yalova 2, Sakarya 2, Adana 2, Kırklareli ile Van ise birer plajla takip ediyor.
Deniz, kum ve güneşi ile her yıl ortalama 15 milyon turistin ziyaret ettiği 640 kilometrelik kıyı şeridine sahip Antalya'da, merkezde 33, turistik ilçelerinden Alanya'da 46, Manavgat'ta 45, Kemer'de 39, Serik'te 26, Kaş'ta 9, Kumluca ve Finike'de birer mavi bayraklı plaj bulunuyor.