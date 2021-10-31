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Haberler Galeri Türkiye'de buralara yatırım yapan yaşadı: Faiz indirimi sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul bu kez listede yok
Giriş Tarihi: 31.10.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 11:45

Türkiye'de buralara yatırım yapan yaşadı: Faiz indirimi sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul bu kez listede yok

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kamu bankaları kredi faiz oranları için indirime gitti. Konut kredisi faiz oranları yüzde 1,29 oranına çekilirken, gayrimenkul almak isteyen vatandaşlar ucuz ve geleceği olan konut arayışlarına girişti. Konutun yanında en çok araştıran konulardan birisi arsa fiyatları oldu. İstanbul, arsa yatırımı konusunda yıllardır tepede olmasına karşın bu kez listede yer almadı. Covid-19 salgını nedeniyle metropollerde yaşama isteğinin düşmesi ve uzaktan çalışma sisteminin yaygınlaşması Türkiye'de bazı illerde arsa fiyatlarını uçurdu. İşte o iller…

Türkiye’de buralara yatırım yapan yaşadı: Faiz indirimi sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul bu kez listede yok

Merkez Bankası, son 2 toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 16'ya çekti. Bununla beraber Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları yüzde 1,29'a indirdi. Gayrimenkul almak isteyen milyonlarca vatandaş ucuz ve yatırımlık konut arayışına girdi.

Türkiye’de buralara yatırım yapan yaşadı: Faiz indirimi sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul bu kez listede yok

Yine bunun yanında kendi bahçeli evini yapıp şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler arsa fiyatlarını araştırdı.

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Türkiye’de buralara yatırım yapan yaşadı: Faiz indirimi sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul bu kez listede yok

KONUT FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33,4 ARTTI

TCMB'nin son verisine göre Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında artarak 192,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’de buralara yatırım yapan yaşadı: Faiz indirimi sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul bu kez listede yok

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 11,9 oranında artış gösterdi.

Türkiye’de buralara yatırım yapan yaşadı: Faiz indirimi sonrası herkes bunu araştırıyor! İstanbul bu kez listede yok

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,3, 3,3 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi.

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