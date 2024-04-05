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Giriş Tarihi: 05.04.2024 14:48 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 14:55

Türkiye'de ilk! Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli ve milli şeker pancarı tohumunun tescil edildiğini duyurdu.

Türkiye’de ilk! Bakan Yumaklı duyurdu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli şeker pancarı tohumu tescil edildi.

Türkiye’de ilk! Bakan Yumaklı duyurdu

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Türkşeker 2023 ve Türkşeker 2053, Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Birliği (UPOV) kriterlerine göre tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de ilk diyerek duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl toprakla buluşacak yerli şeker pancarı tohumumuzun geliştirilmesinde emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizle" dedi.

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