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Haberler Galeri Türkiye'de ilk! Savaş ortamını önceden gösterecek
Giriş Tarihi: 15.01.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 15:32

Türkiye'de ilk! Savaş ortamını önceden gösterecek

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde binlerce bulunan Sarp Uzaktan Komutalı Silah Sistemi için kara araçlarında gömülü olarak kullanılabilecek simülatör geliştirildi.

Türkiye’de ilk! Savaş ortamını önceden gösterecek

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri, ASELSAN tarafından üretilen uzaktan kumandalı Sarp Silah Sistemi için simülasyon teknolojileri kullanarak, gömülü eğitim simülatörü oluşturdu. Sahada görev yapan birlikler önce Sarp'ın simülatöründe atış yaparak deneyim kazanacak, ardından sahada daha yüksek bir deneyimle görev yapacak.

Türkiye’de ilk! Savaş ortamını önceden gösterecek

TÜRKİYE'DE İLK!

Proje kapsamında, Türkiye'de ilk kez kara aracı gömülü eğitim sistemi konsepti, SARP-SIM Projesi'nde kullanıldı. Sistem üreticileriyle birlikte çalışılarak sistemin tüm kabiliyet ve yetenekleri gerçekçi şekilde simüle edildi.

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Türkiye’de ilk! Savaş ortamını önceden gösterecek

MEKANDAN BAĞIMSIZ GÖREV YAPABİLME KABİLİYETİNE SAHİP

Geliştirilen eğitim sistemi, gerçek araçta, gerçek ekipmanlarla ayrı bir altyapı ya da bina gereksinimi olmadan, mekan bağımsız görev yapabilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Bu sayede özel binalar ve altyapılar kurulmasına gerek duyulmuyor ve sistem maliyet etkin şekilde kullanılabiliyor. SARP-SIM, operatörün gerçek SARP silah sistem donanımları ile eğitim almasını sağlarken taşınabilir durumda olan haberleşme ünitesi ve dizüstü bilgisayarlar ile hem araç hem de sınıf ortamında kolaylıkla eğitim alma imkanı sunuyor.

Türkiye’de ilk! Savaş ortamını önceden gösterecek

TÜM AYAR VE ARIZALARI DA SİMÜLE EDECEK

SARP-SIM, geliştirilen gerçekçi taktik ortam, yapay zekaya sahip sanal unsurlar, yüksek kalitede TV ve termal kamera görüntüleri ile sistemi kullanan güvenlik güçlerinin deneyim ve tecrübelerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca SARP-SIM, gerçek Sarp sisteminin tüm ayar ve arızalarını da simüle edebiliyor.

Türkiye’de ilk! Savaş ortamını önceden gösterecek

GÖREVE GİTMEDEN SAVAŞ ORTAMINI GÖSTERECEK

SARP-SIM'de yaratılan gerçekçi arazi verileri ile güvenlik güçlerinin göreve gitmeden savaş ortamını görmüş ve deneyimlemiş olması amaçlanıyor.

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