Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye'den dev 'altın' hamlesi: İşte 5 yeni proje! Binlerce istihdam sağlayacak
Giriş Tarihi: 19.10.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 13:16

Türkiye'den dev 'altın' hamlesi: İşte 5 yeni proje! Binlerce istihdam sağlayacak

Türkiye altın hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin altın üretimini artıracak 5 yeni projede de detaylar netleşti. Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse, Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar dolarlık 5 yeni altın madeni yatırımının devreye girmesiyle Türkiye'nin yıllık altın üretiminin 11 ton artacağını söyledi. Öte yandan; projelerde 2 bin 650 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

Türkiye’den dev ’altın’ hamlesi: İşte 5 yeni proje! Binlerce istihdam sağlayacak

Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Köse, Türkiye'nin yer altında 6 bin 500 ton civarında altın rezervi olduğunu söyledi.

Türkiye’den dev ’altın’ hamlesi: İşte 5 yeni proje! Binlerce istihdam sağlayacak

Köse, "Türkiye altın seven bir ülke, vatandaşlarımızın altına her daim ilgisi çok olmuştur. Nişanda, düğünde, sünnette, söz kesiminde hatta tasarruf olarak altın tercih eder. Altın potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. 6 bin 500 ton potansiyelimiz var. Bu 6 bin 500 ton altın potansiyelimizin bin 500 tonunu üretilebilir rezerv haline getirdik."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’den dev ’altın’ hamlesi: İşte 5 yeni proje! Binlerce istihdam sağlayacak

"Şu ana kadar da bunun 382 tonunu ürettik. Geçen sene Türkiye 25 milyar dolarlık altın ithal etti. 2020 yılında altın üretimimiz 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 2,4 milyar dolarlık bir döviz tasarrufu sağlamış olduk" diye konuştu.

Türkiye’den dev ’altın’ hamlesi: İşte 5 yeni proje! Binlerce istihdam sağlayacak

'YILLIK ÜRETİM HEDEFİ 100 TON'

Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılda 100 ton altın üretimi hedefi koyduğunu hatırlatarak, "Altın madenciliğinde en önemli husus aramalar, yeni ne kadar üretiyorsak yılda yeni aramalarla o kadarını keşfetmemiz gerekiyor. Ürettiğimizi yerine koymamız gerekir. Türkiye'nin hedefi altın üretimini 100 tona çıkarmak. 2023 itibarıyla biz altın üretimini yaklaşık 50 ton seviyesine çıkarabileceğimizi öngörüyoruz. Türkiye'nin hedefi artık altın üretmeni yıllar itibarıyla arttırarak, 100 ton hedefine ulaşmak" dedi.

Türkiye’den dev ’altın’ hamlesi: İşte 5 yeni proje! Binlerce istihdam sağlayacak

'YILLIK ÜRETİM 11 TON ARTACAK'

Muhterem Köse, 2023'e kadar 5 yeni projenin devreye girmesiyle yıllık 50 ton altın üretimi hedefinin sağlanacağını söyledi. Köse, "5 yeni proje var. Bu yeni projelerin devreye girmesiyle altın üretimi 11 ton daha artacak. Türkiye'ye ciddi katma değer yaratıyoruz, vergi sağlıyoruz. 5 projenin devreye girmesiyle devlete 200 milyon dolarlık bir vergi sağlanmış olacak."

SON DAKİKA