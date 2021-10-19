Türkiye’den dev ’altın’ hamlesi: İşte 5 yeni proje! Binlerce istihdam sağlayacak

Köse, "Türkiye altın seven bir ülke, vatandaşlarımızın altına her daim ilgisi çok olmuştur. Nişanda, düğünde, sünnette, söz kesiminde hatta tasarruf olarak altın tercih eder. Altın potansiyeli yüksek bir ülkeyiz. 6 bin 500 ton potansiyelimiz var. Bu 6 bin 500 ton altın potansiyelimizin bin 500 tonunu üretilebilir rezerv haline getirdik."