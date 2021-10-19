Türkiye’den dev ’altın’ hamlesi: İşte 5 yeni proje! Binlerce istihdam sağlayacak

'YILLIK ÜRETİM HEDEFİ 100 TON'
Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılda 100 ton altın üretimi hedefi koyduğunu hatırlatarak, "Altın madenciliğinde en önemli husus aramalar, yeni ne kadar üretiyorsak yılda yeni aramalarla o kadarını keşfetmemiz gerekiyor. Ürettiğimizi yerine koymamız gerekir. Türkiye'nin hedefi altın üretimini 100 tona çıkarmak. 2023 itibarıyla biz altın üretimini yaklaşık 50 ton seviyesine çıkarabileceğimizi öngörüyoruz. Türkiye'nin hedefi artık altın üretmeni yıllar itibarıyla arttırarak, 100 ton hedefine ulaşmak" dedi.