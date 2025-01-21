Türkiye’nin beşeri sermayesini artırmak için yeni adım! Bakan Kacır açıkladı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'ndaki toplantıda konuşan Bakan Kacır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Teknolojik gelişme ve dijitalleşmenin her alanda radikal dönüşümlere neden olduğunu belirten Kacır, genç nüfusunu Türkiye'nin en güçlü yanlarından biri olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Kacır, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile gençleri geleceğin teknolojileriyle buluşturduklarını vurgulayarak, onlara yenilikçi fikirlerini proje ve girişimlere dönüştürme fırsatı sunduklarını kaydetti.

Türkiye'nin 81 ilinde kurdukları 130 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile gençler için bilim ve teknolojinin kapılarını araladıklarını anlatan Kacır, nanoteknolojiden nesnelerin internetine, enerji teknolojilerinden yapay zekaya pek çok yenilikçi alanda, ortaokul ve lise öğrencilerine üç yıllık ücretsiz eğitim imkanı sunduklarını anlattı.