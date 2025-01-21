Türkiye’nin beşeri sermayesini artırmak için yeni adım! Bakan Kacır açıkladı

"880 PROJEYE 1,8 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK"
TÜBİTAK Popüler Bilim kitapları ve dergileriyle her yaştan okuru bilimle buluşturduklarını belirten Kacır, 360 öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren TÜBİTAK Fen Lisesi'ndeki gençleri araştırmacı ve bilim insanı olma yolunda cesaretlendirdiklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile güçlü ve uyumlu bir işbirliği içerisinde hareket ettiklerini dile getiren Kacır, şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlık olarak, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda önceliklerimizden biri de teknolojinin dönüştürücü gücünü ülkemizin refahı ve kalkınması için bir kaldıraca dönüştürmek. Eğitim, teknolojinin etkisini en yoğun şekilde gösterdiği, geleceği inşa eden bir alan haline geldi. Uzaktan eğitim platformları, yapay zeka destekli öğrenme araçları, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi yenilikçi teknolojiler, eğitimi bireyler için daha kişisel, kapsayıcı ve dinamik bir hale getiriyor. Eğitim teknolojilerinde atacağımız adımlar hem gençlerimizi geleceğin dünyasına hazırlamak hem de küresel arenada rekabetçi bir konuma ulaşmak açısından kritik kıymete sahip. İstiyoruz ki ülkemiz, eğitim teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlansın. Aynı zamanda araştırma ve inovasyon ekosistemini harekete geçirerek bu teknolojileri yerli ve milli imkanlarla geliştirerek küresel eğitim ekosistemine katkı sağlayalım. Milli Teknoloji Hamlesi'nin özü budur. Teknolojinin yalnızca tüketicisi değil bizzat geliştiricisi ve üreticisi olmaktır. Bu doğrultuda, teknoparklarda eğitim teknolojileri alanında çalışma yürüten 67 teknoloji girişimini ve 24 AR-GE merkezini destekliyoruz. TÜBİTAK'ın akademi ve kamuya yönelik destek programları kapsamında eğitim alanında son 22 yılda 880 projeye 1,8 milyar lira destek sağladık."