Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurdu. Ardından rezervin 405 milyar metreküp olduğu duyuruldu. Bölgede enerji dengesinde kartları yeniden dağıtan bu keşif sonrası Türkiye hız kesmedi. Nitekim Başkan Erdoğan, 3 kuyuda keşfedilen petrolün ardından yeniden Karadeniz'de müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını söyledi.