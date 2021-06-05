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Giriş Tarihi: 05.06.2021 10:24 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 10:25

’nin dev adımının hikayesi: Her şey 'ın o konuşması ile başladı!

tarihinin en büyük 'de gerçekleşti. Başkan , Fatih Sondaj gemisinin 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp rezervi keşfettiğini duyurdu. Ardından rezervin 405 milyar metreküp olduğu duyuruldu. Bölgede enerji dengesinde kartları yeniden dağıtan bu keşif sonrası Türkiye hız kesmedi. Nitekim Başkan Erdoğan, 3 kuyuda keşfedilen petrolün ardından yeniden Karadeniz'de müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, 'nin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını söyledi.

Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!

İşte 'nin bölgede kartları yeniden dağıtan dev enerji adımının hikayesi...

Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!

Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış 'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.

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Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!

6 NİSAN 2017

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az 'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!
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Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı!

9 HAZİRAN 2017

BAKAN BERAT ALBAYRAK TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ'NDE KONUŞTU

' olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'

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