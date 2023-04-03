Giriş Tarihi: 03.04.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 13:29

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

Dünyanın 5'nci, Türkiye'nin 1'nci en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı için gün sayıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak resmi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılışına az bir süre kaldığını belirten Bakan Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik" dedi.