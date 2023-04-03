Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor
Giriş Tarihi: 03.04.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 13:29

Türkiye'nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

Dünyanın 5'nci, Türkiye'nin 1'nci en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışı için gün sayıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunarak resmi sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılışına az bir süre kaldığını belirten Bakan Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik" dedi.

Türkiye’nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

İstanbul Türkiye'nin en büyük millet bahçesine kavuşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, dünyanın en modern, en büyük ve yeşil kalkınma kriterlerine en uygun kent içi parkı oluyor.

Türkiye’nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

BAKAN KURUM DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum paylaştı: "Türkiye'nin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz" | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

DÜNYADA 5. TÜRKİYE'DE 1. OLACAK

Dünyada 5'inci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliği taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 'nin görüntülerini resmî sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Ülkemizin en büyük şehir parkı için gün sayıyoruz. İstanbul'umuza nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin ilk etabının açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağız. Son durumu yerinde inceledik" ifadeleri kullandı.

Türkiye’nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

"ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NDE AFET TOPLANMA ALANI OLUŞTURULDU"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olacak.

Türkiye’nin en büyüğü olacak! Bakan Kurum detayları paylaştı: Açılışı için gün sayıyor

OLASI BİR AFET DURUMU İÇİN 40 BİN ÇADIR KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ayrıca afet toplanma alanları da oluşturuldu. Herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak.

SON DAKİKA