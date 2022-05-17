Türkiye’nin en büyüğü olacak: İşte İstanbul Millet Bahçesi’nin özellikleri

İstanbul'un şu anda yıllık 232 milyar dolar olan yıllık gelirini 5 yılsonunda yaklaşık 75 milyar dolar büyütmesi hedefleniyor. 75 milyar dolar, her yıl ortalama 15 milyar dolarlık gelir artışı anlamına geliyor. Turizm de bu gelir artışında önemli bir yer tutacak. Bir turist ortalama 650 dolar harcama yapıyor. Oysaki kruvaziyer ile gelen turistin harcaması 2000 ile 5000 dolara tekabül edecek.