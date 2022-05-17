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Haberler Galeri Türkiye'nin en büyüğü olacak: İşte İstanbul Millet Bahçesi'nin özellikleri
Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:18 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 13:21

Türkiye'nin en büyüğü olacak: İşte İstanbul Millet Bahçesi'nin özellikleri

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, İstanbul'a kazandıracakları ve özellikleri ile de dikkat çekiyor. İstanbul Millet Bahçesi, Megakent İstanbul'un 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşmasıyla birlikte, Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada sayılı örneklerden olması özelliği ile öne çıkıyor.

Türkiye’nin en büyüğü olacak: İşte İstanbul Millet Bahçesi’nin özellikleri

İstanbul Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi için çalışmalar sürüyor. Bakan Kurum dün yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele için de önemli olacağına dikkat çekti ve ayrıca "İstanbul'un en merkezi afet toplanma alanı olacak" dedi.

Öte yandan; İstanbul Millet Bahçesi özellikeri ile de dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en büyüğü olacak: İşte İstanbul Millet Bahçesi’nin özellikleri

DÜNYADA SAYILI ÖRNEKLERDEN!

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olma özelliği taşıyacak olan İstanbul Millet Bahçesi, Megakent İstanbul'un 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşmasıyla birlikte, Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada sayılı örneklerden olması özelliği ile öne çıkıyor.

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Türkiye’nin en büyüğü olacak: İşte İstanbul Millet Bahçesi’nin özellikleri

İstanbul'un şu anda yıllık 232 milyar dolar olan yıllık gelirini 5 yılsonunda yaklaşık 75 milyar dolar büyütmesi hedefleniyor. 75 milyar dolar, her yıl ortalama 15 milyar dolarlık gelir artışı anlamına geliyor. Turizm de bu gelir artışında önemli bir yer tutacak. Bir turist ortalama 650 dolar harcama yapıyor. Oysaki kruvaziyer ile gelen turistin harcaması 2000 ile 5000 dolara tekabül edecek.

Türkiye’nin en büyüğü olacak: İşte İstanbul Millet Bahçesi’nin özellikleri

KENT EKONOMİSİNE TURİZM GELİRİ

Avrupa'nın 50 milyon ziyaretçiye sahip fuar pazarından yüzde 10 pay almak ve İstanbul'da her yıl 5 milyon fuar ziyaretçisi ağırlamak üzere tasarlanacak alanın, 60 yeni fuara zemin hazırlayacağını her yıl 2 milyonu yabancı olmak üzere 4.5 milyona yakın ziyaretçi ağırlayacak. Böylece kent ekonomisine fazladan 3 milyar dolar turizm geliri sağlanacak.

Türkiye’nin en büyüğü olacak: İşte İstanbul Millet Bahçesi’nin özellikleri

Fuarlar, ihracata yüzde 20 oranında katkı yapıyor. İhracatımızın 35 milyar doları bu fuarlarla sağlanıyor. Yeni fuar alanlarımızla gelecek 5 yılda iş turizmine yıllık 5 milyar dolar, kent ekonomisine 9.5 milyar dolar ve ihracata 50 milyar dolar destek olunacak. 400 milyon lira harcamayla kurulacak fuar, doğrudan 3.300 kişiye dolaylı olarak da 26 bin kişiye iş sağlarken kent ekonomisine de yılda 9 milyar lira katkı sağlayacak.

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