Giriş Tarihi: 17.05.2022 13:18
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
13:21
Türkiye'nin en büyüğü olacak: İşte İstanbul Millet Bahçesi'nin özellikleri
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Türkiye'nin en büyük millet bahçesi, İstanbul'a kazandıracakları ve özellikleri ile de dikkat çekiyor. İstanbul Millet Bahçesi, Megakent İstanbul'un 5 milyon 61 bin metrekarelik bir yeşil koridora kavuşmasıyla birlikte, Londra'daki Hyde Park ile New York'taki Central Park'ın ardından dünyada sayılı örneklerden olması özelliği ile öne çıkıyor.