Türkiye'nin 'gökyüzündeki askerleri' daha da güçlendi

Vuruş kabiliyeti artırıldı

ALPAGU, ALPAGU Blok II, KARGU ve keşif maksatlı TOGAN'dan oluşan STM'nin otonom drone sistemleri, gelişmiş görüntü işleme ve yapay zeka algoritması, üstün kamera sistemleri ve farklı tipte patlayıcı seçenekleriyle dikkati çekiyor.

Yeni "kamikaze drone" ALPAGU Blok II, optimize edilmiş aerodinamik tasarımı, artırılmış mühimmat kapasitesi ve gelişmiş hedef işaretleme sistemleriyle tehditlerin daha etkin şekilde bertaraf edilmesiyle öne çıkıyor.

ALPAGU Blok II'nin bir başka dikkat çekici özelliği ise araca veya zemine monteli çoklu fırlatıcı sistemiyle aynı anda birden fazla atılabilme kabiliyetine sahip olması. Bu özelliği sayesinde kalekol gibi yüksek güvenlikli alanlar veya kara araçları ve deniz platformları üzerine monte edilerek istenildiği takdirde tekrar kullanılabilecek.

Döner kanatlı "kamikaze drone"KARGU'da ise yenilenen tasarım ve farklı tipte patlayıcı taşıyabilme kabiliyetleri öne çıkıyor.