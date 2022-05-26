Türkiye’nin ilçe ilçe gelişmişlik sıralaması belli oldu: Bakanlık tabloyu açıkladı! O ilimiz şaşırttı...

Türkiye'deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırıldı. Türkiye'nin tüm bölgeleri için ilçe bazında gelişmişlik sıralaması belli oldu. Sıralama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet sitesinden duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, "973 ilçeye ait İlçe SEGE-2022 çalışmasında ise sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır" vurgusunu yaptı.