Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:04
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
10:20
Türkiye'nin ilçe ilçe gelişmişlik sıralaması belli oldu: Bakanlık tabloyu açıkladı! O ilimiz şaşırttı...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 973 ilçeye ait, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) listesini açıkladı. Buna göre; 81 il için Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu. Gelişmişlik sıralaması 6 kademede sıralanıyor. Peki Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi hangisi? Hangi bölgelerde gelişmiş sıralaması nasıl şekillendi? İşte Türkiye'nin ilçe bazında gelişmişlik sıralaması.