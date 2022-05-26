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Haberler Galeri Türkiye'nin ilçe ilçe gelişmişlik sıralaması belli oldu: Bakanlık tabloyu açıkladı! O ilimiz şaşırttı...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:20

Türkiye'nin ilçe ilçe gelişmişlik sıralaması belli oldu: Bakanlık tabloyu açıkladı! O ilimiz şaşırttı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 973 ilçeye ait, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) listesini açıkladı. Buna göre; 81 il için Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu. Gelişmişlik sıralaması 6 kademede sıralanıyor. Peki Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi hangisi? Hangi bölgelerde gelişmiş sıralaması nasıl şekillendi? İşte Türkiye'nin ilçe bazında gelişmişlik sıralaması.

Türkiye’nin ilçe ilçe gelişmişlik sıralaması belli oldu: Bakanlık tabloyu açıkladı! O ilimiz şaşırttı...

Türkiye'deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırıldı. Türkiye'nin tüm bölgeleri için ilçe bazında gelişmişlik sıralaması belli oldu. Sıralama Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet sitesinden duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, "973 ilçeye ait İlçe SEGE-2022 çalışmasında ise sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 değişken kullanılmıştır. Analiz sonucunda, ilçelerin endeks skorları ve sıraları belirlenmiş, skorlardaki doğal kırınımlara göre ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır" vurgusunu yaptı.

Türkiye’nin ilçe ilçe gelişmişlik sıralaması belli oldu: Bakanlık tabloyu açıkladı! O ilimiz şaşırttı...

Araştırmaya göre, birinci kademe gelişmiş ilçeler, Marmara Bölgesi'nde 36, Ege Bölgesi'nde 13, İç Anadolu'da dokuz, Akdeniz Bölgesi'nde beş, Karadeniz'de iki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da birer tane bulunuyor. Araştırmaya göre ikinci kademede 173, üçüncü kademede 175, dördüncü kademede 215, beşinci kademede 222, altıncı kademede ise 121 ilçe bulunuyor.

Araştırmada; İzmir'in ilk 10'da ilçesinin olmaması ise şaşırttı...

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Türkiye’nin ilçe ilçe gelişmişlik sıralaması belli oldu: Bakanlık tabloyu açıkladı! O ilimiz şaşırttı...

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