Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:24
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
07:29
Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor! Kritik tarih: 23 Nisan
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de aralarında bulunduğu, Türkiye'ye çağ atlatan mega projeler açılış için gün sayıyor. Yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığı projeler milli gelire, ekonomiye büyük katkı sunarken binlerce istihdama da kapı aralıyor. Temeli 5 yıl önce atılan, inşaat ve montaj çalışmaları eş zamanlı yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin devreye alınması için de geri sayım başladı. Santrale 27 Nisan'da yakıt yüklenilerek resmen nükleer tesis statüsü kazandırılacak. Yine mega projelerden Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yakında hizmete giriyor.