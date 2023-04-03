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Haberler Galeri Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor! Kritik tarih: 23 Nisan
Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:29

Türkiye'nin mega projeleri açılış için gün sayıyor! Kritik tarih: 23 Nisan

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de aralarında bulunduğu, Türkiye'ye çağ atlatan mega projeler açılış için gün sayıyor. Yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığı projeler milli gelire, ekonomiye büyük katkı sunarken binlerce istihdama da kapı aralıyor. Temeli 5 yıl önce atılan, inşaat ve montaj çalışmaları eş zamanlı yürütülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin devreye alınması için de geri sayım başladı. Santrale 27 Nisan'da yakıt yüklenilerek resmen nükleer tesis statüsü kazandırılacak. Yine mega projelerden Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı da yakında hizmete giriyor.

Rana BÜYÜKTAŞ
Türkiye’nin mega projeleri açılış için gün sayıyor! Kritik tarih: 23 Nisan

Türkiye'nin dört bir yanında mega projelerin hayata geçirileceğini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Yeni Zigana Tüneli, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın hizmete alınmasıyla ülkenin ulaşımın tüm modlarında üst sıralara taşınacağını söyledi.

Türkiye’nin mega projeleri açılış için gün sayıyor! Kritik tarih: 23 Nisan

Şantiyelerin 7/24 esasına uygun olarak devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, birçok açılışa imza atılacağını duyurdu. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın da ilave edilmesiyle Ankara merkezli hızlı tren demir yolu ağımızın önemli bir parçasını daha tamamlayacağız.

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Türkiye’nin mega projeleri açılış için gün sayıyor! Kritik tarih: 23 Nisan

Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattıyla, Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek. 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 1 saate inecek" dedi.

Türkiye’nin mega projeleri açılış için gün sayıyor! Kritik tarih: 23 Nisan

1,4 MİLYON VATANDAŞ HIZLI TRENE KAVUŞACAK

Bakan Karaismailoğlu, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon inşa edilirken Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinde yaşayan yaklaşık 1.4 milyon vatandaş hızlı trenle seyahat etme imkânına kavuşacağını söyledi.

Türkiye’nin mega projeleri açılış için gün sayıyor! Kritik tarih: 23 Nisan

Toplam uzunlukları 66 kilometre olan 49 tünel ile 27,2 kilometre olan 49 viyadük inşa ettiklerini bildiren Karaismailoğlu, projenin en uzun tünelinin 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde yer aldığını kaydetti.

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