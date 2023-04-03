Türkiye’nin mega projeleri açılış için gün sayıyor! Kritik tarih: 23 Nisan

Şantiyelerin 7/24 esasına uygun olarak devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, birçok açılışa imza atılacağını duyurdu. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunacaklarını belirten Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın da ilave edilmesiyle Ankara merkezli hızlı tren demir yolu ağımızın önemli bir parçasını daha tamamlayacağız.



