Giriş Tarihi: 29.01.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
08:10
Türkiye’nin rüzgarı için kıyasıya yarışma! Bakan Bayraktar: 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışması sonucu 1.2 milyar dolarlık yatırımın önü açıldı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni YEKA modeli ile gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye'nin enerji sektörüne, Türkiye'nin ekonomisine ve büyümesine olan güveni göstermesi açısından önemli olduğuna işaret etti.