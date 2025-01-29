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Giriş Tarihi: 29.01.2025 08:10 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 08:10

Türkiye’nin rüzgarı için kıyasıya yarışma! Bakan Bayraktar: 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışması sonucu 1.2 milyar dolarlık yatırımın önü açıldı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni YEKA modeli ile gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye'nin enerji sektörüne, Türkiye'nin ekonomisine ve büyümesine olan güveni göstermesi açısından önemli olduğuna işaret etti.

BARIŞ ŞİMŞEK
Türkiye’nin rüzgarı için kıyasıya yarışma! Bakan Bayraktar: 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

YEKA RES-2024 Yarışmaları hakkında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "1200 megavatlık rüzgar santrallerinde yaklaşık 4,5 milyar kilovat/saat elektrik üreteceğiz. 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını buradan karşılamış olacağız" dedi.

Türkiye’nin rüzgarı için kıyasıya yarışma! Bakan Bayraktar: 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Rüzgâr enerjisi santrallerine yönelik olarak YEKA RES-2024 Yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapıldı. Yarışmalar sonucunda 3 ildeki 5 YEKA'da toplam 1200 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi gerçekleştirildi. Canlı olarak yayınlanan yarışmalar sonucunda toplamda 1,2 milyar dolarlık yatırımın önü açıldı. 40 farklı şirketten toplam 100 başvurunun geldiği yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik belirlenen fiyattan iletim sistemine verilecek.

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Türkiye’nin rüzgarı için kıyasıya yarışma! Bakan Bayraktar: 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

HANELERİN ELEKTRİK İHTİYACI RÜZGAR VE GÜNEŞTEN KARŞILANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada yarışmaların Türkiye'nin enerji sektörüne, Türkiye'nin ekonomisine ve büyümesine olan güveni göstermesi açısından fevkalade önemli olduğunu ifade ederek, artan enerji talebini karşılama noktasında yenilenebilir enerjinin önemine değindi.

Bayraktar, Türkiye'deki tüm hane halkının elektrik ihtiyacının rüzgâr ve güneş santrallerinden karşılandığını ifade ederek bu santrallerde kullanılan ekipmanların da yerlileştirilmesine büyük önem verdiklerini anlattı. Bayraktar, "Rüzgâr ve güneşte bugün 33 bin megavat olan kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye’nin rüzgarı için kıyasıya yarışma! Bakan Bayraktar: 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

BÜYÜK REKABET YAŞANDI

Bu amaçla YEKA'da yeni bir modele geçtiklerini kaydeden Bayraktar, "Bu modelde yatırımcıların belli bir taban fiyatta yarışmanın bitirilmesi, ondan sonra hala rekabet varsa YEKDEM'e ödenecek katkı bedelleri üzerinden yarışmanın devamını öngörmüştük. Bu çerçevede yarışmaların büyük bir rekabet içerisinde gerçekleştiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Bayraktar, 1200 megavatlık kapasiteye 40 firmadan 18 kat talep geldiğini aktararak "Megavat başına 120 milyon dolarlık bir katkı payını sözleşmenin imzasına müteakip bir ay içerisinde YEKDEM mekanizmasına, devlete ödeyecekler. Bu ihalenin rekabetçi olmasından dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Alan firmalardan beklentimiz bir an önce bu yatırımların hayata geçmesi" dedi.

Türkiye’nin rüzgarı için kıyasıya yarışma! Bakan Bayraktar: 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak

ELEKTRİK YARI FİYATINA ALINACAK

Yeni YEKA modelinde, ilk 6 yıl boyunca proje devreye girdikten sonra piyasaya satış imkânı bulunduğunu ifade eden Bayraktar, "Ondan sonraki 20 yılda burada oluşan 3.5 dolar/sent kilovat saat bedeliyle elektriğin satışı söz konusu. Dolayısıyla biz 20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına bu elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve bu ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yarışmaya konu RES'lerde 4.5 milyar kilovatsaat elektrik üretileceğini ve 2 milyon hanenin elektrik ihtiyacının buralardan karşılayacağını kaydederek "Yenilenebilir enerji olduğu için bir ithalat söz konusu değil. Bu anlamda 800 milyon metreküplük doğal gaz ithalatını önlemiş olacağız. Bugünkü rakamlarla neredeyse her yıl 400 milyon dolar, önümüzdeki 20 yılı düşünürseniz, yaklaşık 8 milyar dolarlık bir doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. 1,2 milyar dolarlık bir yatırım Türkiye'ye kazandırılacak" değerlendirmesini yaptı.

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