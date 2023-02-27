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Haberler Galeri Türkiye'yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! 'Buralarda büyük deprem olmayacak'
Giriş Tarihi: 27.02.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 12:43

Türkiye'yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! 'Buralarda büyük deprem olmayacak'

11 ili etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay depremleri 13,5 milyon vatadaşı etkilerken, asrın en yıkıcı deprem felaketi olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber diri fay hatları ve deprem uzman yorumları Türkiye'de gündemdeki sıcaklığını artırdı. Deprem Uzmanı Prof.Dr. Bülent Oruç, Şubat ayında gerçekleşen depremleri ve Türkiye'de deprem riskli olan şehirleri yorumlarken dikkat çeken ifadeler kullandı. Özellikle bir bölgeyi işaret eden Oruç "Buralarda yüksek büyüklükte deprem olmayacak" açıklamasında bulundu.

Türkiye’yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! ’Buralarda büyük deprem olmayacak’

7,7-7,6 Kahramanraş ve 6,4 Hatay depremleri sonrası Türkiye fay hattı ile beraber 'Evimin altından fay geçiyor mu' son dönemin en çok merak edilenleri arasına girerken deprem uzamna yorumları da Türkiye'nin gündemine oturdu. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bülent Oruç Kahramanmaraş depremi ve Türkiye genelindeki deprem riski olan bölgeleri değerlendirdi.

Türkiye’yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! ’Buralarda büyük deprem olmayacak’

ASRIN EN YIKICI DEPREMİ BİRÇOK İLDE YIKIMA YOL AÇTI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Türkiye'yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! 'Buralarda büyük deprem olmayacak' | Video

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Türkiye’yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! ’Buralarda büyük deprem olmayacak’

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bülent Oruç A Haber ekranlarında Kahramanmaraş'ta yaşanan depremi ve Türkiye genelindeki deprem riski olan bölgeleri değerlendirdi.

Türkiye’yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! ’Buralarda büyük deprem olmayacak’

"TUZ GÖLÜ, BU AKTİF BİR FAY VE YILLARDIR DEPREM ÜRETMİYOR"

Alüyvon zeminlerin deprem açısından riskli olduğunu söyleyen Oruç, "Tuz Gölü fay zonu 200 kilometrelik var. Bu aktif bir fay ve yıllardır deprem üretmiyor. Niğde ve Aksaray alüvyon zemin üzerinde. " ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi analiz eden deprem uzmanı bu sözlerle açıkladı! ’Buralarda büyük deprem olmayacak’

"HATAY AMANOS FAYI ÜZERİNDE YER ALIYOR"

Kahramanmaraş'ın fay üstünde olduğunu söyleyen Oruç Hatay'ın da Amanos fayı üzerinde yer aldığını söyledi.

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