Giriş Tarihi: 25.07.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
15:37
TÜRKSAT 6A için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'da bütün aşamaların başarıyla tamamlandığını geçici yörüngesinde test sürecine başladığını vurgulayarak "Bu ay içinde ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı ilk yörüngesine başarıyla fırlattık. Bütün aşamalar başarıyla tamamlanarak geçici yörüngesinde test sürecine başladık. İnşallah yılsonuna doğru da 42 derece doğu yörüngesindeki kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak. Artık Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanımıza girecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak" dedi.