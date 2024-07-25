TÜRKSAT 6A için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: Kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak

'KALKINMA KORİDORU ÜZERİNDE 5 LOJİSTİK MERKEZ YAPIMINI PLANLADIK'

Basra Körfezinde inşa edilmekte olan FAV Limanı'ndan başlayan ticaret koridoru kapsamında 5 lojistik merkezin inşa edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Bugüne kadar 10,5 kilometrelik kesimi binder seviyesinde tamamladık. Bu yıl içinde 5 kilometrelik kesimi daha tamamlamayı hedefliyoruz. Mevcut ihale kapsamında 15,5 kilometrelik kesimi aşınma seviyesinde tamamlayacağız. Kalan 6,3 kilometrelik kesimin yapılması için de en yakın zamanda ikmal ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Öğleden sonra da ilimizdeki en önemli karayolu projelerimizden biri olan Şırnak-Van Yolu Şantiyemizde de incelemelerde bulunacak ve ufak bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz o yüzden burada detay vererek zamanınızı almak istemiyorum. Ama burada hem Şırnak hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi hem de tüm ülkemiz açısından çok önemli bir gelişmeden Kalkınma Yolu Projesinden bahsetmek istiyorum. Basra Körfezinde inşa edilmekte olan FAV Limanı'ndan başlayıp Şırnak Ovaköy'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir ticaret koridorunu hayata geçiriyoruz. FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz. Bu koridorun ülkemizden Avrupa'ya demiryolu geçişi 2 bin 4 kilometre olacaktır. Koridor üzerindeki mevcut ve devam eden demiryolu yatırımlarımıza ilaveten; 127 kilometresi Nusaybin-Cizre-Ovaköy arasında olmak üzere 727 kilometrelik demiryolu yatırımının da hayata geçirilmesini planladık. Nusaybin-Cizre-Ovaköy kesiminde yapım ihalesine çıkılması için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Kalkınma Koridoru üzerinde Tekirdağ Çerkezköy, İstanbul Yeşilbayır, Bilecik, Mardin ve Şırnak Ovaköy olmak üzere 5 lojistik merkez daha yapılmasını da planladık. Proje kapsamında Şırnak Ovaköy'e bir lojistik merkez de kazandıracağız. Şanlıurfa-Ovaköy arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yatırımı yaparak projenin Türkiye'deki karayolu geçişini de tamamlamayı planlıyoruz. Tabi bunlarla birlikte Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması söz konusu ve bu bölge sakinleri için büyük bir öneme sahip. Projeyle birlikte ihracatımızın artmasını, gençlerimize sağlanan iş imkanlarının artmasını, daha fazla üretim yapmamızı tetikleyecek altyapının gelişmesini bekliyoruz. İnşallah bundan sonra tüm bölgeyle birlikte Şırnak'ta göç veren değil göç olan bir refah şehri olacaktır."