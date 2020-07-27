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Üç maymunu oynayan 'na Türkiye dersi! İşte yapılan mega projeler ve yatırımlar

Genel Başkanı Kemal partisinin 37. olağan kurultayında hükümetlerinin icraatlarını yok sayan skandal bir konuşmaya imza attı. AK Parti iktidarlarının 18 yılda 2,4 trilyon dolar harcadığını, ancak bu parayla ne yapıldığını kimsenin bilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu her alanda Türkiye'ye çağ atlatan projeleri görmezden geldi.

HASAN AY
Giriş Tarihi: 27.07.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 13:40
Üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu'na Türkiye dersi! İşte yapılan mega projeler ve yatırımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sık sık dile getirdiği "Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar, gözleri vardır ama göremezler, kulakları vardır ama işitemezler." ifadelerinin yer aldığı Bakara Suresi'nde olduğu gibi SABAH, 'nun görmediği, duymadığı, bilmediği Türkiye gerçeklerini, ulaştırmadan sağlığa, enerjiden savunma sanayine kadar en geniş yelpazede mega yatırımları, sosyal destekleri tek tek açıklıyor.

Üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu'na Türkiye dersi! İşte yapılan mega projeler ve yatırımlar

ŞEHİR HASTANELERİ DÜNYANIN ÇEKİM MERKEZİ OLDU

18 yılda hastane yatak kapasitesi 164 binden 246 bine, nitelikli yatak kapasitesi ise 19 binden 148 binin üzerine çıkarıldı. 378 bin olan sağlık çalışanı sayısı 1 milyon 101 bini geçti. 58 adet olan MR sayısı 909'a, 323 adet olan tomografi sayısı bin 213'e, 4 bin 891 adet olan diyaliz cihazı sayısı 18 bin adete yükseldi. Ülke genelinde bulunan 481 112 Acil Sağlık İstasyonu 2 bin 985'e, 618 olan ambulans sayısı 5 bin 437'e ulaştı. Evde Sağlık Hizmetlerinden 1 milyon 606 bin vatandaş faydalanmaya başladı. Genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri kalitesi, tüm dünyaya örnek olacak düzeye geldi. Şehir hastaneleri hayata geçirildi. Türkiye, dünyada vatandaşından hiçbir ücret almadan hava ambulansı hizmeti yapabilen tek ülke haline geldi.

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Üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu'na Türkiye dersi! İşte yapılan mega projeler ve yatırımlar

SALGINA KARŞI 236 MİLYAR LİRA FİNANSMAN KALKANI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda Kovid 19 salgını döneminde çalışma hayatı başta olmak üzere toplumun her kesimini kapsayan önemli kararlar aldı. Sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlara 25,5 milyar lira nakit ödeme yapıldı. Sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında, çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullanıldı.

Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşa yapılan ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Salgın sürecinde 12,2 milyon vatandaşa 43 milyar lira, yaklaşık 1,3 milyon esnafa 30 milyar lira, 207 bin 450 firmaya 163 milyar lira finansman aktarıldı. Salgın sürecinde 29 milyar lira tutarında vergi ödemesi ile 40 milyar liralık SGK-Bağkur prim ödemesi ertelendi. Vatandaşların tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesi temin edildi. Bu sayede Haziran ayında, tarihi bir rekorla, 200 binden fazla ailenin ev sahibi olmasına imkan sağlandı. Türkiye salgından etkilenen ülkeler arasında aldığı tedbirler sayesinde riskleri bertaraf eden tek ülke oldu.

Üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu'na Türkiye dersi! İşte yapılan mega projeler ve yatırımlar

356 MİLYAR LİRA SOSYAL YARDIM

2002 yılında 4 olan sosyal yardım programı sayısı 43'e çıktı. İhtiyaç sahiplerine bütçeden ayrılan kaynak da 2 milyar liradan 55 milyar liraya yükseldi. 18 yılda yapılan sosyal yardım tutarı toplam 356 milyar lirayı buldu. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret 2 bin 324 liraya çıkartıldı. Reel asgari ücret yüzde 134 arttı. Asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre sıralamasında, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında 13'ncü sıradan 8'nci sıraya gelindi. İstihdama katılım oranı son 15 yılda yüzde 45'ten yüzde 53 düzeyine yükseldi.

Emeklilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye ödemesi yapılmaya başlandı. 2018 yılında başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 5 bayramda emeklilere toplam 53,2 milyar lira ikramiye ödemesi yapıldı. Türkiye'de daha önce 63'ü kamuya, 22'si özel sektöre ait 85 huzurevinde 6 bin 732 yaşlıya hizmet verilebiliyordu. Son iki yılda açılan 8 huzureviyle birlikte bugün 179'u kamuya, 248'i özel sektöre ait toplam 427 huzurevinde 27 bini aşkın yaşlı hizmet alıyor. 2002'de 24 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmişken, 2019 yılında bu rakam 1 milyon 325 bine ulaştı.

Üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu'na Türkiye dersi! İşte yapılan mega projeler ve yatırımlar

SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRK MUCİZESİ

Türkiye'nin son 18 yılda en fazla ilerleme kat ettiği alan ise savunma sanayii oldu. Gerçekleştirilen mucize projeler sayesinde Türkiye'nin dışa bağımlılığı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düştü. 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürütülürken bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşıldı. aynı dönemde faaliyet gösteren firma sayısı 56'dan bin 500'e çıkarken, sektörün cirosu da 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükseldi. Bu tablo, ihracata da yansıdı. Türkiye 18 yıl önce yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı yaparken, bugün itibarıyla 3 milyar doları geçen rakamları yakaladı.

5 Türk firması Dünyanın en büyük savunma şirketleri arasına girdi, Bu dönemde T-129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, milli savaş gemileri geliştiren Türkiye, özellikle silahlı ve silahsız insansız hava aracı konusunda ihracatçı ülke haline ulaştı. Terörle mücadelede savunma sanayinin gerçekleştirdiği projeler sayesinde terör örgütlerine büyük darbe vuruldu. Kuzey Irak ve Suriye'den Türkiye'ye sızmak isteyen teröristlerin kökü kazındı.

Üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu'na Türkiye dersi! İşte yapılan mega projeler ve yatırımlar

ULAŞIMDA MEGA PROJELER DÖNEMİ

Ulaştırma alanında ise son 17 yılda 750 milyar liranın üzerinde yatırımı yapıldı. Bölünmüş yol uzunluğu 21 bin 64 kilometre ilaveyle 27 bin 165 kilometreye, otoyol uzunluğu bin 346 kilometre ilaveyle 3 bin 60 kilometreye çıkarıldı. Araç sayısındaki ve trafik hareketliliğindeki yüksek artışa rağmen, bölünmüş yollar sayesinde, trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 71 azaldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri olan ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı faaliyete geçti.

Yurt dışı uçuş noktaları sayısı 60'dan, 2019 yılı sonu itibariyle 326'ya çıktı. Büyük gövdeli uçak sayısı 162'den 540'a, sektörün cirosunu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükseldi. Marmaray, Ilgaz Tüneli, Nissibi Köprüsü, Botan Çayı Beğendik Köprüsü, Ovit Tüneli ve Karadeniz Sahil Yolu gibi mega projeler devreye sokuldu.

Üç maymunu oynayan Kılıçdaroğlu'na Türkiye dersi! İşte yapılan mega projeler ve yatırımlar

İSTANBUL TRAFİĞİ RAHATLADI

İstanbul trafiği için çok büyük öneme sahip Gebze-Halkalı raylı sistem hattı hizmete alındı. Marmaray'ı da içinde bulunduran bu hat üzerinde, hem metro ve yüksek hızlı tren, hem de yük treni hatları birbirine entegre şekilde çalışmaya başladı. Yük trenleri artık Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz gidiyor. 29 Ekim 2013'te faaliyete geçen Marmaray, 6 yılda toplam 403 milyon yolcu taşıyarak İstanbul trafiğine önemli bir rahatlama getirdi.

Vatandaşlar yüksek hızlı trenle tanıştı. Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir yüksek hızlı tren hatları faaliyete geçti. Türkiye, yüksek hızlı tren işletmesinde dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı ülke konumuna ulaştı. Türkiye'nin Otomobili projesi kapsamında Gemlik'te yerli otomobil fabrikasının temeli atıldı. Son 18 yılda 30 yeni havalimanı inşa edilerek havayolu daha cazip hale getirildi.

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