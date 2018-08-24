Ucu bucağı görünmüyor! Son 24 saatte...

Kaç saatte çıkacağız bilmiyorum dedi. Yunus Ceylan'da sabah saatlerinde kuyruğa girdiğini belirterek, uçak fiyatlarının daha makul seviyelere çekilmesini istedi. Ceylan, Uçak fiyatları çok yüksek olduğu için otomobille geliyoruz. Sezonda daha uygun rakamlara çekilirse ben paramı Türkiye'de harcayacağım. Gelirken de Sırbistan'dan Bulgaristan'a 11 saat bekleyerek geçiş yaptık. Memleketini en çok seven gurbetçiler ama türlü çilesini de çeken onlar şeklinde konuştu. Bolu'da tatilini geçirip Almanya'da dönüşe geçen Bülent Zorlu da 11 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, Buradan sonra 2 bin kilometre daha yolumuz var. Böyle kuyruklar olunca insan gelmek istemiyor. Uçak biletleri pahalı, araçla geldik. Bundan sonra gelmeyeceğiz herhalde dedi.

