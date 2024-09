"TÜRKİYE TOPARLANMA YOLUNDA"

Ünlü ekonomist paylaşımında Türkiye'nin toparlanma yolunda olduğunu ifade ederek enflasyonun düştüğünü ve yıllık enflasyon oranını yüzde 28,8 olarak ölçtüğünü belirtti.

#TurkeyWatch🇹🇷:



Inflation in Turkey is FALLING. Today, using high-frequency data, I accurately measure Turkey's annual inflation rate at 28.8%/yr.



TURKEY IS ON THE ROAD TO RECOVERY. pic.twitter.com/0DyPfi7mru