Giriş Tarihi: 28.09.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
07:22
Ünlü markalar savcılığa koştu: Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem! Milyonluk vurgun...
Son dönemde emniyet ve savcılıklara ulaşan şikâyetler, elektronik sektörü ve cep telefonu bayilerini hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. "Açılmamış ürün iadesi" adı verilen bu yeni sahtekârlık, başta ünlü markalar olmak üzere, geniş çapta mağduriyet yarattı. Bayiler, şikâyetlerin artması üzerine adli makamlara başvurdu. Yapılan incelemeler, dolandırıcıların akılalmaz yöntemlerini gözler önüne serdi.