Ünlü markalar savcılığa koştu: Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem! Milyonluk vurgun...

Bu ambalaj işlemi, genellikle merdivenaltı atölyelerde ya da basit makinelerle yapılıyor. Kutunun jelatinli ve açılmamış görünümüne aldanan mağazalar ise iade talebini kabul ediyor. Satışı geçen hafta başlayan yapay zekâlı yeni iPhone ve Samsung başta olmak üzere yüksek fiyatlı birçok cep telefonu markası hedefte. Dolandırıcılar cep telefonu dışında harici disk, hafıza kartı, bluetooth kulaklık, iPad, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, lensler, oyun konsolları ve bazı akıllı ev cihazları için de benzer yöntemi kullanıyor. Savcılık dosyalarında yer alan bazı ifadeler, dolandırıcıların ürünleri yeniden ambalajlayarak mağazaya iade ettikten sonra hiçbir şüphe uyandırmadan iadeyi gerçekleştirdiklerini doğruluyor.