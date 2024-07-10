Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
09:44
Uzaya Türk ayak izi! Ulaşılan nüfus 5 milyar yükselecek! Başkan Erdoğan: Uydu üretiminde yeni bir safhaya geçtik...
Türkiye Yüzyılı'nın uzaydaki bağımsızlık simgesi ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A fırlatılarak uzayda yerini aldı. Türkiye'nin aktif uydu sayısı 9'a çıkarken, ulaşılan nüfus 5 milyara yükselecek. Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen Türkiye'nin uzaydaki varlığını artırdığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Türksat 6A ile uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. Yerli ve milli haberleşme uydumuz 6A, mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi daha da artıracaktır." ifadelerini kullandı.