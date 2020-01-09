Vanalar açıldı! İlk gaz akışı gerçekleşti... Türkiye'den enerjide tarihi hamle

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı törenle hizmete açıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Başkan Erdoğan şunları söyledi:
* TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Allah'a hamdolsun hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve işte şimdi de açılışı yapıyoruz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı şükranlarımı sunuyorum.