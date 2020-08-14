Van'daki otellerin doluluk oranı pandemi sonrası yüzde 30'a düştü

Van Otelciler Derneği Başkanı Reşat Yeşilağaç, sektör olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, "Maalesef bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle doluluk oranı yüzde 20 ile 30'a düşmüş durumda. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Piyasaya baktığımızda genel olarak bu sıkıntı devam ediyor. Bu yıl aylık olarak sürekli bir zarar söz konusu olmuştur. Bekliyoruz. Umarız en kısa zamanda bir sonuç alınır ve turizme bir adım atarız. Ruslar Antalya için nasıl anlam ifade ediyorsa, Van'ın ekonomisi için de İranlı turistler çok önemli. Çünkü Van esnafının yüzde 90'nın gözü İran sınır kapısında. Şu anda esnafın tamamının gözü İran'dadır. Antalya için birkaç gün önce nasıl Rusya'dan 23 bin turist alınıyorsa, biz de aynı şekilde İranlı turistleri ağırlamak istiyoruz. Tek dileğimiz İran'a açılan sınır kapılarının açılmasıdır. Daha önceki yıllarda günde 8 bin ile 10 bin arasında kişiyi misafir ediyorduk. Zor günler geçiriyoruz. İnşallah bu günleri de aşarız" dedi.