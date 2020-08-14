Van'daki otellerin doluluk oranı pandemi sonrası yüzde 30'a düştü

'VAN ESNAFI ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR'
Van Gölü Havzası Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, pandemi sonrası Van esnafının zor günler geçirdiğini ifade etti. Tunçdemir, "Van Gölü Havzası olarak İran pazarından ciddi şekilde yararlanıyorduk. İran pazarı bizim için geçim kaynağıydı. Pandemiden sonra İran'a açılan sınır kapıları kapandıktan sonra özellikle otellerdeki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Burada en büyük zararı da turizmciler gördü. Van esnafı olarak zor durumdayız. İran pazarı bizim için çok önemli. Şu anda buradaki turizmcilerin hepsi zarar ediyor. Tek temennimiz sınır kapısının bir an önce açılmasıdır. Pandemiden dolayı bizim yurt dışı ile olan bütün organizasyonlar iptal oldu. Bu bölgede İran'a açılan 3 sınır kapımız vardı. Bu 3 sınır kapısından Van'a müşteri geliyordu. Buraya gelen İranlı turistler Van'da kalıyordu, dana sonra da İstanbul ve Antalya'ya gidiyordu. Şu an turizm işi ile uğraşanların hepsi zarar ediyor" diye konuştu.