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Giriş Tarihi: 26.04.2023 21:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 22:13

Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti'nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çifçilere...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti vatandaşa 4 koldan destek vermeyi sürdürüyor. Kamuda 3600 ek gösterge sorunu çözülürken, EYT'lilere yönelik emeklilik hakkı sağlayan AK Parti öğrenciler için KYK kredi faizlerini de silmişti. AK Parti, sosyal destek adımlarını yeni dönemde de her kesime yansıtmaya devam edecek. İşte Başkan Erdoğan önderliğinde atılacak adımlar...

Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti’nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çifçilere...

Gençlerden emeklilere, kadınlardan çiftçilere kadar birçok kesime sosyal destek sağlayan AK Parti hükümeti yeni dönemde de her kesimin cebine olumlu yansıyacak adımlar atmayı planlıyor. 14 Mayıs seçimleri için il il dolaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşla buluşmalarında yeni dönem müjdelerini sıralıyor.

Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti’nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çifçilere...

VATANDAŞA 4 KOLDAN DESTEK!

Başkan Erdoğan, gençlik kartı uygulamasını duyurarak, "Kültür ve sanat etkinliklerinden üniversiteli gençlerimizin ücretsiz veya indirimli yararlanmalarını sağlayacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize aylık 10 GB ücretsiz internet erişim imkanıyla bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti getireceğiz." demişti.

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Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti’nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çifçilere...

GENÇ GİRİŞİMCİLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Başkan Erdoğan, "Genç girişimcilerimiz için tarım girişimcilik bölgelerini kullanacağız. Genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız" ifadelerine yer vermişti.

Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti’nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çifçilere...

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Başkan Erdoğan ev hanımlarına emeklilik hakkı tanıyacaklarını ifade etmişti. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ni devlet ödeyecek.

Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti’nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çifçilere...

AİLE VE GENÇLİK BANKASI ADIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aile kavramına yeni dönemde de verecekleri öneme değinerek, "Doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla kuracağımız Aile ve Gençlik Bankası bunun ilk adımı olacak. Aile Kalkanı Programı ile ev hanımlarından, çocuklara ve gençlere kadar ailelerin tüm bireylerine destek vereceğiz. Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz" demişti.

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