Giriş Tarihi: 26.04.2023 21:43
Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
22:13
Vatandaşa 4 koldan destek! İşte AK Parti'nin yeni dönem adımları: Gençlere, emeklilere, kadınlara çifçilere...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti vatandaşa 4 koldan destek vermeyi sürdürüyor. Kamuda 3600 ek gösterge sorunu çözülürken, EYT'lilere yönelik emeklilik hakkı sağlayan AK Parti öğrenciler için KYK kredi faizlerini de silmişti. AK Parti, sosyal destek adımlarını yeni dönemde de her kesime yansıtmaya devam edecek. İşte Başkan Erdoğan önderliğinde atılacak adımlar...