Giriş Tarihi: 19.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
10:16
Vergi denetiminde yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Taraflar elektronik ortamda bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni teknolojik sistemlerle Bakanlık bünyesindeki dijital dönüşümü hızlandıracak ve bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını teşvik edecek adımlar attıklarını vurgulayarak denetim süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınmasını sağlayacak altyapıyı oluşturacaklarını bildirdi. Bakan Şimşek, "Yeni sistemle, vergi müfettişleriyle mükellefler elektronik ortamda bir araya gelecek, görüşmeler bu ortamda yapılacak ve tutanaklar elektronik alınacak." dedi.