Vergi denetiminde yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Taraflar elektronik ortamda bir araya gelecek

"DÜZENLENEN TUTANAKLARIN TAMAMI E-İMZA KULLANILARAK ELEKTRONİK ORTAMA ALINACAK"

Şimşek, kullanılacak sistemlerin yurt içinden tedariki ve kurum içi yazılımlarla milli ekonomiyi desteklediklerine de dikkati çekerek, "Yerli yazılım ve tüm verilerin Bakanlık sunucularında tutulması yoluyla yabancı bir firmanın bulutunda verilerin tutulması ve yurt dışı menşeli telekonferans uygulamalarının kullanılması gibi vergi mahremiyeti yönünden sorunlar yaratacak uygulamalardan kaçınılıyor." ifadesini kullandı.

Defter ve belgelerin elektronik ortamda müfettişlere ibraz edilebildiğini ancak her koşulda incelemelerin tamamlanabilmesi için müfettiş ve mükelleflerin bir araya gelmesi gerektiğini belirten Şimşek, mükelleflere ulaşılamayan durumlarda dahi kağıt ortamında tutanağın alınması zorunluluğunun sonra ermediğini söyledi.

Şimşek, yeni adımla vergi inceleme tutanağı gibi kağıt ortamında düzenlenen tutanakların tamamının e-imza kullanılarak elektronik ortama alınacağını bildirerek, kağıt, toner ve yazıcı kullanımından kaynaklı giderlerin sıfıra indirilmesiyle yüzde yüz dijital bir denetim birimi oluşturulduğunu anlattı.