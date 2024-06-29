Vergi reformu için çalışmalar sürüyor! Bakan Şimşek iş dünyası ile bir araya gelecek

BAKAN ŞİMŞEK VERGİ TASLAĞI ÇALIŞMASINI İŞ DÜNYASINA GÖRÜCÜYE ÇIKARACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide adalet ve etkinliğin sağlanması, kayıt dışılığın azaltılması ve çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınması gibi amaçlarla hazırlanan taslak üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni vergi taslağında vatandaşı doğrudan ilgilendiren hükümler bulunmuyor, pakette daha çok üretici, sanayici ve ihracatçılara ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Bu nedenle taslağın detaylarını reel sektörün önde gelen kuruluşlarıyla paylaşacak olan Şimşek, iş dünyasının yeni düzenlemelere ilişkin görüş ve önerilerini alacak.