Giriş Tarihi: 29.06.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
12:05
Vergi reformu için çalışmalar sürüyor! Bakan Şimşek iş dünyası ile bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağı çalışmasını iş dünyasına görücüye çıkaracak. Bakan Şimşek, iş dünyasına ilişkin düzenlemeler içermesi nedeniyle pazartesi günü reel sektörün önde gelen kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, vergide adaleti ve etkinliği sağlamayı amaçlayan yeni vergi taslağı çalışmasına ilişkin görüş alacak.