Vergi spekülasyonu çökertildi! Bakanlık duyurdu: Herhangi bir çalışma kesinlikle bulunmamaktadır

Haberin gerçek dışı olduğunu belirten Bakanlık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Şimşek stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haber gerçek dışıdır. Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere "Enflasyon farkı stok vergisi" adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."