Giriş Tarihi: 06.04.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
10:18
Vergi spekülasyonu çökertildi! Bakanlık duyurdu: Herhangi bir çalışma kesinlikle bulunmamaktadır
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün Sözcü Gazetesi'nde yer alan "Şimşek stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Bakanlık, "enflasyon farkı stok vergisi" adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığını vurgulayarak "Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.