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Haberler Galeri Vergi yüzsüzleri ayyuka çıktı! İşte ödemedikleri rakamlar...
Giriş Tarihi: 17.10.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:50

Vergi yüzsüzleri ayyuka çıktı! İşte ödemedikleri rakamlar...

Kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak bilinen, devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler, vergi dairelerine asıldı. 1-15 Kasım tarihlerinde de Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayınlanacak. 5 milyon TL'den fazla vergi borcu olan mükelleflerden bazılarının ismi belli oldu. İşte o isimler ve borçları...

Vergi yüzsüzleri ayyuka çıktı! İşte ödemedikleri rakamlar...

GİB, vadesi geldiği halde 31 Aralık 2023'den 30 Eylül 2024'e kadar vergisini ödemeyen ve 5 milyon TL'den fazla borcu olan mükellefler açıklandı. Bazılarının isimleri belli oldu.

Vergi yüzsüzleri ayyuka çıktı! İşte ödemedikleri rakamlar...

VERGİ YÜZSÜZLERİ BELLİ OLDU

31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla vergisini ödememiş, 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu bulunan firmalardan bazılarının isimleri belli oldu. 32 milyon TL, 13 milyon TL gibi rakamların yer aldığı listede emlak, gıda, turizm, doğal gaz, sanayi ve inşaat gibi sektörlerden şirketler bulunuyor.

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Vergi yüzsüzleri ayyuka çıktı! İşte ödemedikleri rakamlar...

Kdz. Ereğli'de 30 Eylül 2024 itibariyle, 31 Aralık 2023 vadeli borçları 5 milyon TL'nin üzerinde olan 57 firma ve şahıslardan bazıları:

Vergi Kimlik No: 14000****32
Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ
Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL
Vergi Kimlik No: 14422****32

Vergi yüzsüzleri ayyuka çıktı! İşte ödemedikleri rakamlar...

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN
Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU
Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL
Vergi Kimlik No: 23508****34

Vergi yüzsüzleri ayyuka çıktı! İşte ödemedikleri rakamlar...

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN
Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET
Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL
Vergi Kimlik No: 27003****34

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