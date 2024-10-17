Vergi yüzsüzleri ayyuka çıktı! İşte ödemedikleri rakamlar...

VERGİ YÜZSÜZLERİ BELLİ OLDU

31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla vergisini ödememiş, 5 milyon TL ve üzeri vergi borcu bulunan firmalardan bazılarının isimleri belli oldu. 32 milyon TL, 13 milyon TL gibi rakamların yer aldığı listede emlak, gıda, turizm, doğal gaz, sanayi ve inşaat gibi sektörlerden şirketler bulunuyor.