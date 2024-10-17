Giriş Tarihi: 17.10.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
11:50
Vergi yüzsüzleri ayyuka çıktı! İşte ödemedikleri rakamlar...
Kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak bilinen, devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeler, vergi dairelerine asıldı. 1-15 Kasım tarihlerinde de Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayınlanacak. 5 milyon TL'den fazla vergi borcu olan mükelleflerden bazılarının ismi belli oldu. İşte o isimler ve borçları...