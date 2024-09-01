Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
11:37
"Vergi Yüzsüzü" olmak istemeyenlere flaş uyarı! Bakan Şimşek tarihi duyurdu: 2 ayrı liste açıklanacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılık ile mücadele, vergide adalet ve etkinliği sağlamanın yürüttükleri ekonomi programında en önemli bileşenlerden olduğu vurgulayarak vergide adaleti güçlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Şimşek, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, "Listelerde isminin yer almasını istemeyen mükellefler için eylül sonuna kadar zaman tanıyoruz." dedi.